L'E-Prix de Jakarta est officiellement reporté

La toute première course de Formule E qui devait se tenir dans la capitale de l'Indonésie était prévue pour le 6 juin mais, comme les E-Prix de Sanya (Chine) et de Rome (Italie) avant elle, la menace grandissante de l'épidémie de coronavirus COVID-19 a obligé à son report. Cette épreuve avait déjà connu quelques difficultés car le tracé initial avait été rejeté par le secrétaire d'État avant que la décision ne soit renversée.

Un communiqué publié par la Formule E indique : "Sur instruction du gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, – et en consultation avec la Formule E, la FIA, Ikatan Motor Indonesia (IMI) et le comité d'organisation de l'E-Prix de Jakarta – il ne sera plus possible de courir à Jakarta à la date prévue du 6 juin 2020."

"En raison de la propagation du virus COVID-19 et de l'augmentation du nombre de cas en Indonésie et à Jakarta, la décision a été prise en tant que ligne de conduite la plus responsable, afin de protéger la santé et la sécurité des participants au championnat, du personnel et des spectateurs."

"Nous continuerons à suivre la situation de près avec les autorités compétentes et le comité d'organisation de l'E-Prix de Jakarta, afin d'évaluer les possibilités de reprogrammer la course à une date ultérieure."

Selon les informations de Motorsport.com, la date initiale de l'E-Prix de Rome (4 avril) est conservée pour l'organisation potentielle d'une course à Valence, sur le Circuit Ricardo Tormo. Toutes les voitures y ont été expédiées après la manche de Marrakech. Organiser des manches sur des tracés permanents et non plus en ville est parmi les alternatives possibles du championnat tout électrique pour renforcer un calendrier 2019-20 qui s'amenuise et pourrait encore perdre des éléments.

Ainsi, au vu de la situation en Corée du Sud, la tenue du premier E-Prix de Séoul, prévu le 3 mai, semble de plus en plus improbable. De même, au vu des récents développements en France, l'E-Prix de Paris attendu le 18 avril pose question, alors que les 24 Heures du Mans moto ont été repoussées des 18-19 avril aux 5-6 septembre.

Avec Matt Kew