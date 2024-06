Menaces de mort envers Pourchaire : les équipes condamnent les abus

Lors du Grand Prix de Détroit, qui s'est couru le week-end dernier en IndyCar, Théo Pourchaire, engagé avec McLaren pour le reste de la saison, est entré en collision avec le pilote Juncos Agustin Canapino au virage 3 à la suite d'un restart. L'incident a été en partie provoqué par la difficulté qu'ont eu les pilotes à faire chauffer leurs pneus dans une course où les neutralisations ont été nombreuses et où la pluie a même fait une courte apparition.

Les deux hommes ont cependant terminé la course, Pourchaire signant la dixième place pour son premier top 10 dans la discipline et Canapino franchissant la ligne d'arrivée au 12e rang. Mais après la course, le Français a reçu de nombreux messages de haine de la part de supporters de son rival, qui ont poussé Juncos et McLaren à publier un communiqué conjoint.

"Les dernières 24 heures ont malheureusement rappelé à nos équipes la nécessité du respect et de la civilité dans nos interactions en ligne", peut-on ainsi lire. "Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer avec nos fans du monde entier, mais il est important que nous interagissions les uns avec les autres dans un environnement respectueux et sûr."

"Nous ne tolérerons aucune forme d'abus ou de discrimination, et ceux qui se livrent à de telles actions ne sont pas les bienvenus dans notre communauté en ligne et seront bloqués. L'IndyCar offre des courses dynamiques et un accès incroyable aux fans, mais nous devons nous rappeler que derrière le volant, le muret des stands ou l'écran, nous sommes tous des êtres humains. Il est vital que nous maintenions collectivement une communauté sûre et accueillante pour toutes les personnes impliquées."

Juncos a également ajouté via un autre message, travailler "avec les personnes concernées pour identifier les individus responsables, et tout contrevenant à cette politique sera bloqué au sein de la communauté Juncos Hollinger Racing".

Quant à Pourchaire, il a lui-même publié un message sur ses comptes officiels : "Je suis triste d'avoir reçu autant de haine et de menaces de mort au cours des dernières 24 heures pour un si petit incident lors du GP de Détroit. J'espère que les gens comprendront que nous sommes tous des êtres humains et que nous pouvons faire des erreurs. Mais il n'est pas normal d'insulter les gens en ligne. S'il vous plaît, soyez gentils les uns envers les autres."

Il est à noter que Canapino a lui-même réagi à ces abus en les regrettant, tout en estimant ne pas avoir vu de menaces de mort.

Cette situation intervient après un premier incident de ce genre survenu en 2023 à Long Beach, quand Callum Ilott, alors équipier de Canapino, avait là aussi été pris à parti par des fans de l'Argentin et avait obligé l'IndyCar à publier un communiqué dénonçant des comportements "irrespectueux et inappropriés en ligne".

La lutte contre les abus en ligne est également un cheval de bataille de la FIA, comme l'avait notamment indiqué Mohammed Ben Sulayem, son président, dans une tribune publiée fin 2022 sur Motorsport.com.

Avec James Newbold