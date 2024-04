Pourchaire en IndyCar à Long Beach avec McLaren

Arrow McLaren a annoncé que Théo Pourchaire, tenant du titre 2023 de F2, prendrait le volant de la Chevrolet numéro 6 à Long Beach ce week-end, en remplacement du pilote américain David Malukas, blessé à la main depuis plusieurs semaines.

Le jeune Français fera donc ses débuts en IndyCar après s'être essayé à la Super Formula plus tôt dans la saison, en plus de ses fonctions de pilote de réserve pour l'écurie Stake F1. La saison passée, Pourchaire avait remporté le championnat de Formule 2 grâce à sa grande régularité, signant 10 podiums et deux victoires, pour décrocher ce qui était le premier titre de son écurie, Art Grand Prix, dans l'antichambre de la F1.

Lire aussi : Super Formula Pourchaire ne cache pas son inquiétude pour ses ambitions vers la F1

"C'est une opportunité incroyable de piloter avec une équipe aussi légendaire dans un championnat de sport automobile mythique comme l'IndyCar", déclare Pourchaire. "Je regarde le championnat depuis mon plus jeune âge et les courses sont incroyables. J'ai été ravi de recevoir l'appel de l'équipe."

"Je suis reconnaissant envers Zak [Brown], Gavin [Ward] et Tony [Kanaan] d'avoir pensé à moi pour cette opportunité et à l'équipe Stake de m'avoir permis de prendre le volant à Long Beach. Je regrette également que l'occasion se soit présentée alors que David poursuit sa convalescence. La tâche ne sera pas facile, mais je suis prêt."

Pourchaire n'arrive pas les mains vides aux États-Unis, mais avec son CV bien rempli. À seulement 20 ans, le Français détient le record du plus jeune pilote à avoir remporté des courses en Formule 3, en Autriche en 2020 à 16 ans, ainsi qu'en Formule 2 à Monaco en 2021 à 17 ans. Outre son titre en F2, il a également été vice-champion dans la même catégorie en 2022 et cinquième en 2021, lors de sa saison rookie. Il a terminé vice-champion pour sa seule année en Formule 3 en 2020, après avoir remporté le championnat ADAC de Formule 4 et le championnat de France F4 Junior en 2018 et 2019.

Theo Pourchaire lors de son sacre en F2 l'an passé. Photo de: Alfa Romeo

Pourchaire prendra donc la place du pilote David Malukas, qui se remet d'une chirurgie après s'être fracturé le poignet en début d'année, à la suite d'une chute à vélo. Arrow McLaren continue d'évaluer le temps de rétablissement du pilote américain, qui a dépassé le délai initial de six semaines. L'équipe n'a pas confirmé qui pilotera le week-end de course suivant, au Barber Motorsports Park, du 26 au 28 avril.

"Il est dommage que la convalescence de David soit plus longue que ce que nous avions prévu", indique Gavin Ward, directeur d'Arrow McLaren. "Il travaille en étroite collaboration avec le préparateur physique de l'équipe sur les exercices de rééducation et de renforcement qui sont possibles à ce stade, et l'équipe fait un excellent travail entre-temps pour gérer les changements qu'on a connus depuis sa blessure."

"Théo est peut-être un pilote inattendu dans le paddock d'IndyCar cette saison, mais nous sommes impatients de voir ce qu'il peut faire sur la piste de Long Beach et nous sommes reconnaissants envers Stake de travailler avec nous pour que cela se produise. Il a un solide CV, surtout pour son jeune âge, et il est impatient de travailler avec nous et de mettre son pilotage à l'épreuve ce week-end."