BoP : Puissance maximale pour les Hypercar, capacité réduite pour l'Alpine

La Balance de Performance imposée dans la catégorie Hypercar pour la journée tests des 24 Heures du Mans, prévue six jours avant le départ de la course, verra les Toyota et les Glikenhaus LMH rouler avec le le même niveau de puissance que dans les deux dernières manches du WEC. La Toyota GT010 HYBRID disposera d'une puissance maximale de 515 kW et la Glikenhaus 001 LMH pourra atteindre 520 kW, comme à Monza et à Portimão.

Le règlement LMH prévoyait jusque-là une puissance maximale de 520 kW pour les manches habituelles du WEC et de 500 pour les 24H du Mans. Les raisons derrière ce changement n'ont pas été expliquées mais il reflète les efforts des instances dirigeantes, la FIA d'un côté et l'ACO de l'autre, de mieux distinguer les performances des catégories Hypercar et LMP2.

Les chronos similaires entre les prototypes des deux catégories, ainsi que de l'Alpine LMP1 engagée en Hypercar, ont fait débat dans les trois premières manches de la saison 2021 du WEC. Toyota et Glikenhaus estiment que les mesures pour ralentir les LMP2 à travers une augmentation du poids minimum et d'une réduction de la puissance n'ont pas donné suffisamment de résultats. Les LMP2 alignées dans le WEC ont également été contraintes d'utiliser la carrosserie prévue pour le Mans dans toutes les manches du calendrier.

Le seul changement de BoP prévu dans la catégorie Hypercar concerne l'Alpine-Gibson A480 alignée par l'équipe Signatech. La quantité d'énergie autorisée sur un relais a été abaissée pour passer de 918 MJ à 844 MJ, une décision dont les motivations ne sont pas claires puisque ce prototype conçu par Oreca et par le passé engagé sous le nom Rebellion R-13 n'a pas été en mesure de faire des relais aussi longs que les modèles LMH dans les courses du WEC cette année.

La voiture a été développée sur la base de l'Oreca 07 de la catégorie LMP2, ce qui signifie que son réservoir est limité à 75 litres, tandis que Toyota a annoncé disposer d'un réservoir de 90 litres sur son Hypercar.