La BoP inchangée en Hypercar pour Monza

Il n'y aura pas de changement dans l'équilibre des performances entre les différents concurrents de la catégorie Hypercar à Monza. Le FIA WEC a confirmé le maintien de la BoP telle qu'elle avait été mise en place pour les 8 Heures de Portimão le mois dernier, et qui s'appliquera donc pour les 6 Heures de Monza la semaine prochaine.

Le rapport de force technique demeure donc inchangé entre Toyota, Alpine et Glickenhaus, en dépit des données récoltées au Portugal lors de l'entrée en lice du petit constructeur américain, qui auraient pu conduire à des ajustements. En Italie, il y aura pour la première fois deux 007 LMH dans le but de préparer activement les 24 Heures du Mans. L'Hypercar rouge affichera toujours un poids minimum de 1030 kg et bénéficiera de 965 MJ d'énergie par relais.

Bien qu'elle n'évolue pas, il convient de rappeler la BoP imposée à Toyota et à Alpine. Comme à Portimão, la GR010 Hybrid pèsera 1066 kg avec 962 MJ d'énergie attribuée par relais. Quant à l'Alpine, qui est en réalité un châssis Oreca ex-LMP1, son poids minimum sera de 952 kg pour une énergie allouée à hauteur de 918 MJ par relais. Les deux autos avaient subi une hausse du poids minimum de respectivement 26 et 22 kg entre la manche d'ouverture du championnat à Spa-Francorchamps et la deuxième épreuve disputée en Algarve.

Toyota a signé un doublé le mois dernier au Portugal, avec un peu plus d'une minute d'avance à l'arrivée sur l'Alpine, qui avait signé la pole position. Pour sa première apparition en compétition, la Glickenhaus 007 LMH était 11e des qualifications puis a terminé 30e et dernière des concurrents classés en course après avoir connu un accrochage puis des ennuis techniques.

Concernant le LMGTE Pro, la BoP fait en revanche l'objet de quelques ajustements, qui touchent Ferrari et Corvette. La 488 GTE Evo perd 5 kg sur la balance pour un poids minimum de 1255 kg, tandis que la 911 RSR en prend cinq pour atteindre un poids de 1264 kg. Rien ne change pour la Corvette C8.R, notamment maintenue au poids minimum de 1235 kg.

Les 6 Heures de Monza se tiendront le dimanche 18 juillet prochain et constitueront l'ultime répétition avant les 24 Heures du Mans, prévues au mois d'août.