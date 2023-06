EL3 - Nouveau doublé Ferrari avant l'Hyperpole

Rouler, rouler, rouler... et travailler ! Ce jeudi après-midi, la troisième séance d'essais libres a permis de continuer à plancher sur les longs relais et sur le rythme de course. Les conditions, elles, sont toujours chaudes avec un mercure qui flirte allègrement avec les 30°C et un soleil qui brille au-dessus du circuit des 24 Heures du Mans.

Avec trois heures de roulage à disposition, chacun a pu établir son plan de marche, et le dérouler car les perturbations n'ont pas été si nombreuses, ou alors éphémères, grâce à la mise en place de Slow Zones. Dans la catégorie Hypercar, l'après-midi a débuté tranquillement et on a d'ailleurs vu plusieurs constructeurs prendre leur temps avant d'entrer en piste. À ce titre, Toyota et Ferrari ne se sont pas précipités.

En revanche, une fois les deux machines japonaises sorties des stands, elles se sont rapidement hissées en haut de la feuille des temps. Dès la première heure, Kamui Kobayashi a établi la référence en 3'27"580. Une marque qui n'a ensuite été battue qu'en fin de séance, très certainement pour préparer au mieux l'exercice de l'Hyperpole, très attendue entre 20h et 20h30.

Auteur la veille de la pole provisoire, Antonio Fuoco a de nouveau fait parler la poudre avec la Ferrari #50, qu'il a hissée en tête dans le dernier quart d'heure avec un passage en 3'26"579. Alessandro Pier Guidi a lui aussi élevé le rythme quelques instants plus tard pour s'installer au deuxième rang, en 3'27"013.

On a assisté à des disparités en matière d'assiduité, en revanche, puisque quelques favoris n'ont pas roulé autant que les autres. C'est notamment le cas de la Ferrari #51, des Cadillac #3 et #2 et de la Porsche #6. Chez Peugeot, on a vu la 9X8 #94 rentrer fumante à son stand dans la dernière demi-heure d'essais.

24H du Mans - Essais Libres 3

P # Equipe Temps Écart Trs 1 50 Ferrari AF Corse 3:26.579 37 2 51 Ferrari AF Corse 3:27.013 0.434 18 3 7 Toyota Gazoo Racing 3:27.580 1.001 36 4 8 Toyota Gazoo Racing 3:27.866 1.287 39 5 38 Hertz Team JOTA 3:27.927 1.348 36 6 75 Porsche Penske Motorsport 3:28.135 1.556 39 7 311 Action Express Racing 3:28.277 1.698 24 8 5 Porsche Penske Motorsport 3:28.548 1.969 40 9 6 Porsche Penske Motorsport 3:28.826 2.247 22 10 93 Peugeot TotalEnergies 3:29.207 2.628 27 11 3 Cadillac Racing 3:29.445 2.866 17 12 94 Peugeot TotalEnergies 3:30.167 3.588 31 13 708 Glickenhaus Racing 3:30.433 3.854 23 14 2 Cadillac Racing 3:30.989 4.410 9 15 4 Floyd Vanwall Racing Team 3:31.343 4.764 24 16 709 Glickenhaus Racing 3:31.458 4.879 26 17 28 JOTA 3:34.071 7.492 39 18 14 Nielsen Racing 3:37.218 10.639 26 19 34 Inter Europol Competition 3:37.315 10.736 28 20 22 United Autosports 3:37.369 10.790 42 21 45 Algarve Pro Racing 3:37.376 10.797 40 22 23 United Autosports 3:37.385 10.806 36 23 30 Duqueine Team 3:37.553 10.974 40 24 39 Graff Racing 3:37.554 10.975 40 25 48 IDEC Sport 3:37.648 11.069 26 26 63 Prema Racing 3:37.697 11.118 41 27 37 COOL Racing 3:37.773 11.194 21 28 47 COOL Racing 3:37.827 11.248 32 29 80 AF Corse 3:38.066 11.487 35 30 9 Prema Racing 3:38.146 11.567 37 31 36 Alpine Elf Team 3:38.170 11.591 42 32 41 Team WRT 3:38.201 11.622 40 33 13 Tower Motorsports 3:38.426 11.847 41 34 923 Racing Team Turkey 3:38.574 11.995 37 35 65 Panis Racing 3:38.688 12.109 34 36 43 DKR Engineering 3:38.953 12.374 32 37 32 Inter Europol Competition 3:39.164 12.585 40 38 31 Team WRT 3:39.609 13.030 7 39 10 Vector Sport 3:39.675 13.096 41 40 35 Alpine Elf Team 3:39.921 13.342 38 41 24 Hendrick Motorsports 3:52.752 26.173 5 42 54 AF Corse 3:53.681 27.102 34 43 86 GR Racing 3:53.839 27.260 38 44 60 Iron Lynx 3:53.868 27.289 32 45 77 Dempsey - Proton Racing 3:54.238 27.659 33 46 83 Richard Mille AF Corse 3:54.429 27.850 36 47 21 AF Corse 3:54.638 28.059 34 48 16 Proton Competition 3:54.755 28.176 35 49 56 Project 1 - AO 3:54.775 28.196 34 50 33 Corvette Racing 3:54.809 28.230 38 51 66 JMW Motorsport 3:54.951 28.372 39 52 911 Proton Competition 3:55.266 28.687 32 53 57 Kessel Racing 3:55.269 28.690 41 54 25 ORT by TF 3:55.400 28.821 37 55 85 Iron Dames 3:55.587 29.008 32 56 74 Kessel Racing 3:55.890 29.311 38 57 72 TF Sport 3:56.173 29.594 40 58 100 Walkenhorst Motorsport 3:56.226 29.647 37 59 88 Proton Competition 3:57.338 30.759 34 60 55 GMB Motorsport 3:57.625 31.046 37 61 98 Northwest AMR 4:02.893 36.314 5 62 777 D'Station Racing - 0