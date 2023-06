Lourde pénalité après le crash et le drapeau rouge au Mans

Les commissaires des 24 Heures du Mans ont déjà eu du travail au terme de la première journée d'essais, mercredi, qui a été marquée par plusieurs incidents. Le plus impressionnant est sans aucun doute survenu durant la séance d'essais libres de l'après-midi, lorsque le drapeau rouge a été brandi après un crash à l'approche du Tertre-Rouge.

En perdition et immobilisée au milieu de la piste, l'Aston Martin #777 de D'Station Racing a été évitée de justesse par plusieurs concurrents, mais pas par Steven Thomas, qui a freiné beaucoup trop tard et a percuté la GT toutes roues bloquées. Des drapeaux jaunes étaient pourtant agités de part et d'autre de la piste depuis quelques instants.

L'incident a provoqué de sérieux dégâts puisque chez Tower Motorsports comme dans l'autre équipe, il a fallu procéder à un changement de châssis, sans pouvoir participer à la séance de qualifications disputée ensuite.

Le collège composé de six commissaires pour les 24 Heures du Mans a infligé une pénalité importante à l'équipage de l'Oreca #13, qui devra être purgée samedi en début de course. Il s'agit d'un stop-and-go de trois minutes.

"La voiture 777 s'est accidentée à la sortie du virage 7", expliquent les commissaires dans leur rapport. "Un drapeau jaune était agité avant le virage 6 et le lieu de l'accident. Au moins quatre voitures ont pu passer en toute sécurité, dont deux prototypes. La voiture 13 n'a pas ralenti suffisamment et est entrée en collision avec la voiture 777."

"Les commissaires ont estimé que le fait que le drapeau jaune avant le virage 6 n'était pas agité à un endroit où le pilote regarde habituellement était une circonstance atténuante. Cependant, ils ont comparé via la télémétrie l'endroit où les voitures précédentes ont levé le pied et freiné, et à chaque fois, c'était avant l'endroit où la voiture 13 l'a fait. Les commissaires ont estimé que cela avait contribué à l'accident."

Le début de course de l'équipage #13, qui porte d'ailleurs les couleurs de Vaillante, sera largement handicapé par cette pénalité, d'autant que la voiture devrait être placée derrière le peloton des LMGTE Am puisqu'elle n'a pas signé de chrono en qualifications.

"On va probablement déjà perdre une minute dans le premier tour par rapport à nos adversaires en LMP2", prédit auprès de Motorsport.com René Rast, qui fait équipe avec Steven Thomas et Ricky Taylor. "[Au total] on va probablement perdre un tour et demi dans les dix premières minutes, donc c'est très difficile à remonter, je ne sais pas ce qui sera possible."

Propos recueillis par James Newbold