Dumas après les qualifs en 1h : "Ce n'est pas ça, Le Mans"

Ce mercredi, les qualifications des 24 Heures du Mans ont été animées, c'est le moins que l'on puisse dire. Disputées sur seulement une heure, elles ont été interrompues par deux drapeaux rouges, perturbées par des drapeaux jaunes et des slow zones en pagaille, en raison de nombreux incidents dans le peloton. Il n'a donc pas été facile pour les concurrents de tirer leur épingle du jeu afin d'obtenir un tour clair et de se hisser dans le top 8 de leur catégorie, se qualifiant ainsi pour l'Hyperpole de ce jeudi.

Ce format utilisé depuis 2020 ne fait pas l'unanimité dans le paddock, et il n'a clairement pas les faveurs de Romain Dumas, qui était au volant de la Glickenhaus #708 pour ces qualifications.

"C'était n'importe quoi", déplore auprès de Motorsport.com celui qui participe aux 24 Heures du Mans pour la 23e année consécutive. "Forcément, tout le monde veut faire un tour, et ça fait une effervescence un peu inutile, je pense. Ce genre de qualifications, ça ne sert à rien, parce que tout le monde sait qu'il y a une heure, tout le monde empêche tout le monde de passer, c'est nul. Ce n'est pas ça, Le Mans."

"La qualif, ça aurait été comme avant : on faisait la soirée, tout le monde avait un tour clair à un moment donné, tout le monde était content, au lieu que tout le monde reparte frustré et énervé… Pour ma part, j'ai fait quatre tours, quatre fois j'ai doublé quelqu'un, donc je suis forcément frustré. Bon, ce n'est pas si grave, ça n'aurait pas changé grand-chose ! Je ne pense pas, de toute manière, qu'on aurait été dans le top 8, en toute sincérité. Mais je pense qu'on aurait pu passer les deux ou trois voitures qui sont devant nous, parce qu'on est assez serrés. Voilà, c'est comme ça. Ça ne changera pas grand-chose au résultat final."

Auparavant, le format était drastiquement différent : trois séances de deux heures pour un total de six heures de roulage à l'issue desquelles le classement était établi. Quitte à conserver le format d'Hyperpole, Dumas souhaiterait que la séance initiale soit prolongée : "Faire trois heures de qualifications. S'ils veulent, à la fin, ils prennent les huit premiers."

"Là, franchement, c'est nul. Avec ceux qui n'y mettent pas du leur… Quand tu roules à 120 km/h, après on te dit d'accélérer ; il y a des LMP2 – des amateurs – qui ne comprennent même pas qu'il faut accélérer… Il vaut mieux qu'ils aillent faire Road To Le Mans, je crois !" s'esclaffe-t-il avec une pointe d'agacement. "C'est compliqué, je pense. Franchement, [les organisateurs] créent un problème qu'il n'y a pas de raison d'avoir."

En retrait par rapport aux grands constructeurs, Glickenhaus a en tout cas placé ses deux voitures aux 13e et 14e places. L'écurie américaine ne devance que la Vanwall et la Porsche #38, cette dernière n'ayant pas fait de chrono. Dumas a tourné un dixième plus rapide qu'Esteban Gutiérrez sur l'autre bolide bleu ciel, avec un chrono de 3'28"497 à trois secondes du meilleur temps réalisé par Antonio Fuoco sur Ferrari.

"On est plus ou moins là où on doit être", estime l'Alésien. "Ce qui est positif, c'est qu'on a quand même amélioré la voiture pendant la qualif – je ne suis pas parti en pneus neufs au début parce qu'on n'était pas sûrs de nous. C'est vrai que je me suis peut-être loupé, un tour. Mais ça va dans la bonne direction, donc on verra. Disons que je suis plus positif qu'il y a quelques heures."