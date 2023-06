Ferrari célèbre sa victoire du Mans à Maranello

Une dizaine de jours après son succès historique aux 24 Heures du Mans 2023, les Ferrari 499P LMH ont arpenté les rues de Maranello, ville du siège de l'usine du constructeur italien, accueillies par de nombreux fans ravis de pouvoir assister au retour triomphal des prototypes qui ont replacé la marque au sommet de l'Endurance mondiale.

Cinquante-huit ans après son dernier succès dans la Sarthe, Ferrari a en effet renoué avec la première place du classement général ces 10 et 11 juin derniers, au terme d'une édition du centenaire du double tour d'horloge qui aura longtemps été enlevée. La #51, pilotée par le trio composé de James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi, a dû lutter en fin de course contre la Toyota rescapée pour l'emporter finalement au bout de 341 tours d'efforts.

"Le mardi 20 juin est un jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire des fans de sport automobile, puisque, dans une scène inédite et captivante, les deux 499P ont quitté les portes de la Via Abetone Inferiore, l'entrée du siège du Cheval Cabré, pour former un défilé, d'abord à travers la zone Attività Sportive GT et Scuderia Ferrari, puis dans les rues du centre-ville, en passant par certains de ses lieux les plus emblématiques, comme le Musée Ferrari", peut-on lire dans le communiqué officiel.

"De nombreux fans et familles ont profité de l'occasion pour admirer de près les Hypercars hybrides qui ont triomphé en France le week-end du 11 juin. Pendant toute la matinée, la ville de la province de Modène s'est parée de ses plus beaux atours pour célébrer les équipages de la 499P numéro 51, qui a gagné au Mans avec Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, et de la numéro 50, qui grâce à Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen s'est élancée de la première place de la grille de départ et a réalisé le meilleur tour de la course."