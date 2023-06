Ferrari jouera la pole au Mans "mais ce n'est pas une priorité"

Les journées historiques ne vont pas manquer compte tenu de l'effervescence naturelle autour du grand retour de Ferrari au Mans. La première a eu lieu ce vendredi, quand les 499P sont arrivées en centre-ville pour le Pesage, qu'elles ont conclu à la veille de la Journée Test. Il y avait dans l'air quelque chose de différent, et on le comprend. Rappelons que la Scuderia n'est pas venue jouer le général aux 24 Heures du Mans depuis cinquante ans !

Parmi les six pilotes formant les deux équipages #50 et #51, Antonio Giovinazzi a renoué avec une ambiance qu'il avait déjà connue il y a quelques années lorsqu'il était venu courir en LMGTE Pro avec AF Corse, aujourd'hui partenaire du programme Hypercar du Cheval cabré. De plus en plus éloigné d'une carrière en Formule 1 qui a connu un coup d'arrêt, l'Italien savoure son rôle de pilote d'usine aux côtés d'Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, Miguel Molina et James Calado. "Je suis vraiment très fier, le fait de porter cette combinaison me rend très fier, c’est vraiment un privilège", confie-t-il à Motorsport.com.

"C’est plutôt chargé !", observe-t-il pendant que les deux prototypes de Maranello prennent un bain de foule comme seul Le Mans peut en offrir. "J’étais venu il y a six ans, en 2018, et c’était l’une des meilleures expériences de ma carrière. Être de nouveau là mais avec Ferrari en Hypercar sera très différent, avec plus de pression. Mais je veux en profiter, c’est l’un des plus gros événements et c’est le grand retour de Ferrari au Mans après cinquante ans d’absence. On verra ce qu’on peut faire !"

Antonio Giovinazzi lors du Pesage, samedi au Mans.

La première mission consiste à travailler du mieux possible dimanche, lors de la Journée Test. Et même si les bons résultats sont arrivés d'emblée pour Ferrari lors des trois premières manches de la saison, l'objectif demeure invariable. "Il faut juste que l’on accumule des kilomètres", prévient Antonio Giovinazzi. "C’est une nouvelle voiture, on est tout nouveaux ici, on découvre Le Mans, donc il faut continuer à accumuler des kilomètres, enregistrer des données et ensuite bien préparer la semaine de course."

Hypercar jusqu'ici la plus proche des Toyota en performance pure, la Ferrari 499P a déjà marqué les esprits, bien au-delà de son esthétique qui fait l'unanimité. Le souvenir de la pole position signée à Sebring par Antonio Fuoco est finalement encore frais, et place inévitablement la Rossa parmi les favorites, au moins dans cet exercice.



"Oui, mais ce n’est pas une priorité", rappelle Antonio Giovinazzi, interrogé sur l'objectif que peut constituer la pole position de cette édition du centenaire. "On sait que les 24 Heures du Mans sont une longue course. La pole position est importante, mais pas autant qu’en Formule 1. Si ça arrive, ce sera bien pour nous, ce sera une première étape pour mettre la pression sur Toyota, mais il y aura encore beaucoup de chemin."