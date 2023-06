Leclerc a des envies de 24H du Mans après la victoire de Ferrari

Parmi les invités de marque venus assister à l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, le week-end dernier, Charles Leclerc était un soutien évident de Ferrari, qui a fini par triompher de Toyota et remporter sa première victoire depuis 1965 sur le légendaire double tour d'horloge.

Le pilote monégasque, lui-même vainqueur de cinq Grands Prix avec la Scuderia Ferrari en Formule 1, n'a pas pu échapper aux questions sur son attrait pour l'Endurance. Aussi, lorsqu'Eurosport lui a demandé s'il aimerait piloter une Ferrari au Mans à l'avenir, il a répondu : "Eh bien, pourquoi pas ? J'adorerais, c'est un événement incroyable. Il est certain qu'un jour dans ma vie, je veux cocher cette case. Quand ? Je ne sais pas."

Ferrari faisait cette année son retour dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans, une première depuis 1973 lorsque le Cheval cabré avait décroché la pole position et terminé deuxième de la course. Cette fois, tout s'est aligné avec la pole de l'équipage #50 et la victoire de la voiture #51 au terme des 24 heures de course.

"C'est une sensation absolument incroyable, surtout quand c'est une Ferrari qui gagne", s'est réjoui Charles Leclerc. "C'est incroyable [de gagner] après un retour au bout de tant d'années. Une édition très spéciale."

"Malheureusement pour la deuxième Ferrari, je crois que nous avons eu un petit impact avec une petite pierre, sur un radiateur, et ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais j'étais là pour les soutenir et je suis vraiment heureux que Ferrari ait gagné malgré tout. Ça a été une expérience incroyable. Je suis tout simplement extrêmement fier de ce que Ferrari a fait aujourd'hui, c'était fou."

La victoire de la Ferrari #51 aux 24 Heures du Mans 2023 avec Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi

"Une journée inoubliable" pour Ferrari

John Elkann, président de Ferrari, a lui aussi profité du spectacle de la semaine mancelle et s'est réjoui de ce succès, après un duel acharné face à Toyota qui avait remporté les cinq dernières éditions des 24 Heures.

Saluant "une journée inoubliable" qu'il a voulu "dédier à tout le monde chez Ferrari", John Elkann a commenté : "Au bout de 50 ans, nous sommes revenus pour courir dans la catégorie la plus élevée de l'Endurance, qui est véritablement au cœur de notre Histoire et de celle de tout le sport automobile. Nous sommes fiers d'avoir amené l'Italie une fois de plus sur la plus haute marche du podium au Mans, célébrant de la meilleure façon possible le centenaire de la plus importante course de ce type au monde."

"Cette victoire qu'Antonello Coletta [patron de l'Endurance chez Ferrari, ndlr], Amato Ferrari [patron d'AF Corse] et toute l'équipe, de nos mécaniciens à nos pilotes, ont obtenue dans des conditions si difficiles − en raison de la durée de 24 heures, d'une météo imprévisible et de la force impressionnante de nos concurrents − sert d'exemple pour nous tous. Les émotions qu'ils ont procurées à nos tifosi lors d'une grande journée qui réunit le passé, le présent et l'avenir, nous rappellent également l'importance de trouver le courage et l'humilité de toujours s'améliorer."

