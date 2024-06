LIVE STREAMING - Suivez le Pesage des 24H du Mans 2024 en direct

C'est parti pour la folle semaine des 24 Heures du Mans édition 2024 ! Ce samedi, suite et fin du traditionnel Pesage dans le centre-ville du Mans, permettant de procéder aux vérifications administratives et techniques avant la Journée Test, les qualifications et la course. L'opportunité est surtout précieuse pour le public, qui peut venir gratuitement à la rencontre des équipes et des pilotes.

Le Pesage se déroule à partir de 09h30 aujourd'hui et durera jusqu'à 15h00, avec parmi les concurrents convoqués une majorité d'équipages LMP2 et LMGTE Am, mais également le reste des Hypercars. Du côté de ces dernières, on retrouvera les Porsche Penske officielles, la Porsche de Proton, les Ferrari officielles et celle d'AF Corse ainsi que les Toyota.