LIVE Streaming - Suivez le Pesage des 24H du Mans en direct

C'est parti pour la folle semaine des 24 Heures du Mans ! Ce vendredi se déroule le traditionnel Pesage dans le centre-ville du Mans, permettant de procéder aux vérifications techniques avant la Journée Test, les qualifications et la course. L'opportunité est surtout précieuse pour le public, qui peut venir gratuitement à la rencontre des équipes et des pilotes.

Le Pesage se déroule de 9h30 à 18h00 aujourd'hui, avec parmi les concurrents convoqués une majorité d'équipages LMP2 et LMGTE Am. Du côté des Hypercars, on retrouvera Vanwall mais surtout Peugeot en fin de journée, pour le grand retour du Lion dans la Sarthe. L'ensemble de cette journée est à suivre en direct vidéo (ci-dessus).

Sont attendus place de la République ce vendredi

09h30 : DKR Engineering (LMP2)

09h45 : Prema Racing (LMP2)

10h00 : Vanwall Racing (Hypercar)

10h15 : Inter Europol Competition (LMP2)

10h30 : Walkenhorst Motorsport (LMGTE Am)

10h45 : Team WRT (LMP2)

11h00 : TF Sport (LMGTE Am), Racing Team Turkey (LMP2), D' Station Racing (LMGTE Am)

11h40 : Corvette Racing (LMGTE Am)

13h00 : Duqueine Team (LMP2)

13h15 : JOTA (Hyperca), JOTA (LMP2)

13h30 : Cool Racing (LMP2)

14h00 : Proton Competition (LMGTE Am), Dempsey-Proton Competition (LMGTE Am)

14h15 : Iron Lynx (LMGTE Am), Iron Dames (LMGTE Am)

15h00 : Panis Racing (LMP2)

15h15 : GMB Motorsport (LMGTE Am)

15h30 : Graff Racing (LMP2)

15h45 : Project 1 - AO (LMGTE Am)

16h00 : United Autosports (LMP2)

16h15 : JMW Motorsport (LMGTE Am)

16h30 : Alpine (LMP2)

16h45 : Peugeot (Hypercar)

17h00 : Nielsen Racing (LMP2)

17h15 : Henrick Motorsports (Innovative Car)

17h30 : IDEC Sport (LMP2)