Kazuki Nakajima et Deborah Mayer à l'honneur des 24H du Mans

Les organisateurs des 24 Heures du Mans ont dévoilé l'identité des deux personnalités traditionnellement mises à l'honneur lors de l'épreuve : le grand marshal d'une part, et le prix Spirit of Le Mans d'autre part.

Le samedi 15 juin prochain, peu avant 16 heures, c'est Kazuki Nakajima qui prendra le volant de la "leading car" pour emmener le peloton des 62 concurrents dans le tour de formation, avant de libérer la meute pour le grand départ. En dix participations à la classique mancelle avec Toyota, le Japonais s'est imposé trois fois consécutivement en 2018, 2019 et 2020. Depuis qu'il a raccroché son casque, il est vice-président du Toyota Gazoo Racing Europe.

Lors de la semaine de la 92e édition des 24 Heures du Mans, le trophée Sprit of Le Mans sera quant à lui remis à Deborah Mayer. Cette récompense annuelle, créée par l'Automobile Club de l'Ouest, salue des hommes et des femmes qui portent les valeurs de l'Endurance : implication, engagement, partage et compétition.

Deborah Mayer. Photo de: Iron Lynx

Présidente de la Commission FIA des femmes en sport automobile en 2022 et 2023, la Française est aussi connue pour avoir développé le projet Iron Dames, qui alignera d'ailleurs à nouveau un équipage 100% féminin dans la catégorie LMGT3 aux 24 Heures du Mans, au sein duquel on retrouvera la pilote tricolore Doriane Pin.

"Je suis très honoré d'accueillir Deborah Mayer et Kazuki Nakajima", annonce Pierre Fillon, président de l'ACO. "Je tiens à remercier très sincèrement ces deux personnalités incontournables des 24 Heures du Mans et du sport automobile. Ils incarnent à eux deux la persévérance, le succès et la passion pour l'Endurance."

"Kazuki Nakajima fait partie de ces rares pilotes légendaires à avoir gagné les 24 Heures du Mans trois fois d'affilée. Deborah Mayer a de son côté développé un projet unique avec Iron Dames, qui au-delà d'inspirer l'ensemble du paddock connaît un succès incontestable, comme en témoigne la victoire de Sarah Bovy, Rahel Frey et Michelle Gatting aux 8 Heures de Bahreïn fin 2023, en Championnat du monde d'Endurance de la FIA."