Jacques Villeneuve ne sera pas au départ des 24H du Mans

Jacques Villeneuve ne sera pas au départ de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans. À une dizaine de jours à peine de la Journée Test, Vanwall Racing a annoncé ce jeudi un changement majeur dans son équipage, aligné depuis le début de la saison en WEC dans la catégorie Hypercar.

Le Champion du monde de Formule 1 1997 est remplacé par Tristan Vautier, qui fera donc équipe avec Tom Dillmann et Esteban Guerrieri. En annonçant la nouvelle, l'équipe dirigée par Colin Kolles n'a pas donné de détails, se contentant d'indiquer le nom des trois pilotes qui seront au volant de la Vanwall Vandervell 680 à partir de la semaine prochaine. Lors de la récente publication de la liste des engagés pour les 24 Heures du Mans, le nom du pilote québécois apparaissait encore, symbole d'une décision qui a été prise tardivement.

Le début de saison de Vanwall (ex-ByKolles) a été plutôt compliqué avec plusieurs incidents survenus lors des trois premières manches du WEC, que ce soit à Sebring, Portimão ou Spa-Francorchamps. Jacques Villeneuve était impliqué de manière quasiment systématique, bien que l'origine des problèmes soit fréquemment mécanique, à l'image de la rupture des freins au Portugal. Il y a également eu cet accrochage très coûteux dans le trafic lors des 6 Heures de Spa.

La Vanwall en piste à Spa-Francorchamps.

En manque de roulage au volant de l'Hypercar, Jacques Villeneuve n'honorera pas de sa présence l'épreuve mancelle sur laquelle il ne s'était plus rendu depuis sa deuxième place au général décrochée avec Peugeot en 2008. La décision ne concerne pour le moment que le double tour d'horloge sarthois, ce qui n'exclut pas un retour à terme du Canadien dans l'équipe pour la suite de la saison du WEC.

Auprès du site internet SportsCar365, Colin Kolles a justifié la décision prise par son équipe : "La situation est que l'on n'a pas le sentiment qu'il soit prêt à aller au Mans. Sa femme est enceinte et ils attendent le bébé pour maintenant, au début du mois de juin. Les 24 Heures du Mans sont une grande course. On ne peut pas prendre le risque. Pour des raisons personnelles et en raison du manque de kilométrage, on a décidé d'avoir un nouveau pilote, qui sera Tristan Vautier."

