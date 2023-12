Verstappen : Alonso ne refera les 24H du Mans qu'avec moi

Fernando Alonso a participé deux fois aux 24 Heures du Mans dans sa carrière, en 2018 et 2019, remportant la classique lors de ces deux occasions, tout en étant sacré Champion du monde du WEC à la fin de la Super Saison 2018-19. L'Espagnol courait alors chez Toyota, aux côtés de Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima.

Depuis, la carrière du double Champion du monde s'est recentrée sur la F1, où il court actuellement pour Aston Martin. Toutefois, il garde le défi sarthois dans un coin de sa tête : "Je pourrais [refaire Le Mans]", a-t-il ainsi déclaré plus tôt dans l'année. "J'ai disputé le Championnat du monde d'Endurance et le Championnat du monde de Formule 1 [en même temps], les deux championnats, alors pourquoi pas une seule course ?"

Et selon Max Verstappen, Alonso a une idée très précise concernant les conditions de son retour : "J'aimerais clairement faire Le Mans", a déclaré le Néerlandais lors du Honda Thanks Day organisé à Motegi.

"J'y suis déjà allé, lorsque mon père courait au Mans. L'atmosphère est incroyable, il y a tellement de monde. Piloter dans la nuit, au lever du soleil, je pense que c'est vraiment cool. J'en ai parlé à Fernando. Il m'a dit qu'il ne voudrait le refaire qu'avec moi. Alors je me suis dit 'wow, ce serait vraiment cool !'"

Fernando Alonso a remporté deux fois Le Mans et la Super Saison 2018-2019 du WEC.

L'idée d'une alliance entre Alonso et Verstappen n'est pas une première. En fin d'année dernière, pour Motorsport.com, le désormais triple Champion du monde de F1 avait déclaré : "Je pense que Fernando n'arrêtera jamais de courir. Il est probablement un peu différent de moi dans ce sens avec l'âge, mais qui sait. Il faudra une bonne opportunité. Si Fernando participe, il veut se battre pour la victoire dans une voiture compétitive. Et je suis exactement dans le même cas."

"C'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas précipiter ce projet, simplement parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment en Endurance. Je pense qu'il est préférable d'attendre de voir ce qui se passe exactement désormais et de voir comment cela va évoluer, puis de prendre une décision. Je ne suis pas pressé."

Toutefois, à la différence d'Alonso, Verstappen n'est pas véritablement favorable à l'idée de courir au Mans pendant sa carrière en F1, ce qui semble donc repousser toute tentative après 2028 au moins, à l'expiration de son accord actuel avec Red Bull. "Je ne pense pas que je veuille faire ça, parce que vous voulez vous concentrer pleinement sur une seule chose. Et quand vous commencez à combiner des activités et que vous ne pouvez disputer qu'une seule course, vous n'êtes pas vraiment bien préparé."

Lorsqu'il lui avait été demandé si cela signifiait que le temps était compté pour une candidature aux côtés d'Alonso au Mans, il avait répondu : "Si Fernando continue à courir, je suis sûr qu'il sera aussi compétitif à 50 ans qu'il l'est aujourd'hui !"

Avec Filip Cleeren