Vasseur : "Verstappen fera plus d'erreurs quand il sera sous pression"

La saison parfaite de Max Verstappen, forte de 19 victoires en 22 Grands Prix, doit pousser ses concurrents à le remettre sous une autre forme de pression dès 2024. C'est le point de vue de Frédéric Vasseur, convaincu que le Néerlandais sera de nouveau sujet à commettre des erreurs si ses adversaires sont beaucoup plus menaçants dans les mois à venir. Le contraindre à repousser ses limites, c'est justement ce que la Scuderia Ferrari n'est pas parvenue à faire cette saison.

Certes, Max Verstappen s'est frotté de près à Charles Leclerc à Austin et Las Vegas, où un contact avec George Russell a quant à lui débouché sur une pénalité pour le pilote Mercedes. Néanmoins, sur l'ensemble de la saison, la domination de Red Bull et du désormais triple Champion du monde leur a permis de se tenir à l'écart des ennuis et des faits de course.

"Je crois que personne n'a vraiment de doute à ce sujet, il a fait une super saison", reconnaît volontiers Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari. "Il se battait contre Checo [Pérez] lors des deux ou trois premiers Grands Prix, puis il s'est retrouvé sur une autre planète."

"Clairement, il n'a pas fait une erreur de toute la saison, et quand il avait du mal en qualifications, comme à Djeddah, c'était dû à un problème mécanique. Après, il était toujours au rendez-vous, il a toujours pris des bons départs, sans contact. Le seul qu'il y a eu, c'était à Vegas. Mais je pense que l'on se rapproche un peu plus de lui. Je ne dirais pas qu'on le met sous pression parce que ce n'est pas vrai, [à Abu Dhabi] il n'était pas sous pression. Mais il était un peu plus sous pression qu'il ne l'était à Zandvoort, ou sur d'autres Grands Prix qu'il survolait."

La belle dynamique de Ferrari sur la fin de saison, qui a d'ailleurs mis en grand danger jusqu'au bout la deuxième place de Mercedes au championnat constructeurs, est un sérieux motif d'espoir pour Frédéric Vasseur. Le simple fait de se rapprocher de Max Verstappen en lui rendant la gestion des courses moins sereine pourrait selon lui changer les choses dans les prochains mois.

"Il ne fait aucun doute qu'il a dominé toute la saison", répète le Français. "Et la seule question pour nous, comme pour tout le monde, c'est qu'il fera plus d'erreurs quand il sera sous pression. Mais personne n'a été en mesure de le mettre sous pression cette saison, mis à part nous lors des deux ou trois derniers Grands Prix, ou mis à part Carlos [Sainz] à Singapour. Et c'est là qu'il a commencé à faire quelques erreurs, ou que Red Bull a peut-être fait quelques erreurs au niveau du setup. On était trop loin pour leur mettre ce genre de pression."