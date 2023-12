Vasseur : Ferrari "a perdu plus de points" que la concurrence en 2023

La Scuderia Ferrari a échoué de trois petits points dans la quête de la seconde place du classement constructeurs face à Mercedes , forcément de quoi laisser quelques regrets dans le clan italien après une saison faite de hauts et de bas et d'opportunités manquées.

L'écurie de Maranello s'est vite rendue à l'évidence, en début de saison, sur le fait que sa monoplace ne serait pas capable de rivaliser avec la Red Bull , en changeant notamment son concept à partir du GP d'Espagne. Toutefois, en dehors de la simple question de la performance, de nombreux points ont été laissés sur la table en raison de problèmes technique ou d'erreurs.

Une situation qui n'enchante évidemment pas Frédéric Vasseur qui, au terme de sa première saison à la tête de la Scuderia et toujours en phase d'évaluation des différents départements, estime que son écurie ne peut pas se permettre de donner autant de points à la concurrence.

"Nous sommes partis du mauvais pied à Bahreïn lorsque nous avons dû abandonner, [alors que] nous étions troisième, et que nous avons été pénalisés pour la deuxième course", a rappelé le dirigeant français, en référence au problème moteur de Leclerc à Sakhir qui a ensuite entraîné une pénalité sur la grille à Djeddah. "Pour Charles, cela représentait presque 25 points de pénalité. Plus les points que nous donnions aux autres avec les deux Mercedes qui étaient derrière nous."

Charles Leclerc

"Mais encore une fois, il n'y a pas que ça, vous pouvez faire la liste. Croyez-moi, j'ai fait la liste plusieurs fois et j'ai en tête le classement sans les problèmes. Globalement, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas au cours de la saison. Il est certain que nous avons perdu plus de points que nos concurrents, ce qui signifie que c'est un autre sujet sur lequel nous devons travailler pour l'année prochaine, afin d'être plus opportunistes et plus efficaces."

Au lieu de s'appesantir sur un scénario hypothétique, Vasseur veut que le travail de Ferrari se concentre notamment sur la correction de ces erreurs. "Je vais garder cela [le nombre de points perdus] dans ma tête parce que je déteste faire la course avec des 'si', car tout le monde peut le faire et faire un meilleur travail."

"Cela signifie qu'il est totalement interdit à l'usine de travailler avec des 'si', mais c'est important [d'avoir cela en tête]. Il ne s'agit pas de trouver une excuse, car c'est de notre faute. C'est là que nous devons nous améliorer. Il y a clairement un énorme potentiel en termes de points."

Avec Filip Cleeren