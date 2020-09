Jorge Martín négatif au COVID-19

Jorge Martín a transmis une bonne nouvelle dans un bref message posté sur ses réseaux sociaux. À l'aide de quelques emojis qui semblent on ne peut mieux indiquer que son dernier test de détection du COVID-19 est revenu négatif, le pilote espagnol fait savoir qu'il devrait être en passe de faire son retour à la compétition.

Testé positif au COVID-19 par deux fois durant la semaine qui avait précédé le Grand Prix de Saint-Marin, bien qu'asymptomatique, Martín avait été écarté de la première épreuve de Misano, l'accès au paddock n'étant pas autorisé pour les personnes infectées. La semaine suivante, il avait à nouveau été testé positif, avec les mêmes conséquences.

Le Madrilène est devenu le premier pilote à subir ce sort dans le championnat, depuis que la saison a été relancée en juillet. La tenue de la compétition s'appuie sur un protocole strict qui n'a connu que quelques relâchements depuis, avec la présence sur le circuit italien d'un public autorisé à entrer au compte-goutte, de quelques journalistes supplémentaires mais maintenus dans une zone limitée du paddock, et l'entrée de quelques invités.

Lui qui occupait la troisième place du championnat avant les deux manches de Misano, à égalité avec Enea Bastianini et à huit points du leader Luca Marini, Jorge Martín a vu s'envoler de gros points avec ces deux absences. Vainqueur du Grand Prix d'Autriche et auteur de deux autres podiums cet été, il a désormais glissé au cinquième rang du championnat, devancé de 46 points par Marini et de 41 par Bastianini, qui tous deux se sont partagé les victoires en son absence.

Le message qu'il a transmis aujourd'hui laisse entendre que Martín va pouvoir retrouver le paddock à Barcelone cette semaine, à l'occasion du Grand Prix de Catalogne. Il a encore sept courses pour tenter de refaire son retard et repartir en quête du titre Moto2 avant de rejoindre la saison prochaine le MotoGP, où une place l'attend au sein de l'équipe Pramac Racing.