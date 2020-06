Jorge Martín chez Pramac en 2021 : accord conclu !

Selon les informations de Motorsport.com, Jorge Martín a conclu un accord avec Ducati afin de faire ses débuts en MotoGP la saison prochaine au sein du team Pramac Racing. Le pilote espagnol, âgé de 22 ans, a tout juste entamé sa deuxième saison dans la catégorie Moto2 au mois de mars, après s'être classé 11e l'an dernier, mais il fait partie des hommes les plus en vue du championnat.

Lorsqu'il a été acquis que Jack Miller était sur le départ, plusieurs options ont été évoquées ces derniers jours pour remplacer l'Australien, Ducati s'intéressant à certains pilotes actuellement engagés en Moto2. Face à Enea Bastianini ou Lorenzo Baldassarri, Jorge Martín avait l'avantage de son palmarès, avec à son actif un titre acquis en Moto3 il y a deux ans. Ses liens avec KTM avaient néanmoins poussé Francesco Guidotti, team manager de Pramac, à juger que ce recrutement serait "un miracle".

Moins de deux semaines plus tard, l'affaire est conclue et KTM sait donc qu'à la fin de l'année l'une ses étoiles montantes quittera le giron. Martín avait déjà échappé à Honda après avoir gagné le titre Moto3, accédant au Moto2 avec le team Ajo, structure de formation adoubée par le constructeur autrichien. Le Madrilène change aujourd'hui de cap et saisit l'opportunité qui se présente à lui pour intégrer le MotoGP dès 2021.

Toutes les parties concernées préfèrent toutefois respecter les délais légaux avant d'officiellement annoncer l'arrivée de Martín dans sa future équipe. Le fait qu'un seul Grand Prix ait été disputé à ce stade de la saison en raison de la suspension du championnat par la pandémie de COVID-19 empêche la marque autrichienne d'activer les clauses du contrat qui lient toujours les deux parties et qui empêchent le pilote de partir.

Le jeune Espagnol fera ses débuts en MotoGP au sein de l'une des équipes satellites les plus puissantes, forte d'un soutien direct apporté par Ducati. Il devrait faire équipe avec Pecco Bagnaia, que Ducati doit reconduire pour une troisième année, et tous deux seront alors en concurrence directe pour prétendre à une place dans l'équipe officielle à moyen terme. Comme le veut le fonctionnement de Ducati et de Pramac, Martín sera sous contrat directement avec le constructeur.

Sept pilotes ont pour le moment été officiellement confirmés sur le plateau MotoGP 2021. Chez Ducati, il reste une place à pourvoir chez Avintia mais surtout un guidon dans l'équipe officielle. Andrea Dovizioso est en tête de liste, mais aucun accord n'a pour le moment été annoncé.