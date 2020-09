Jorge Martín testé positif au COVID-19, écarté pour Misano

Le pilote espagnol Jorge Martín a été testé positif au COVID-19 et manquera au minimum le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end, portant ainsi un grand coup à ses espoirs de lutte pour le titre Moto2 2020.

L'information rapportée ces dernières heures dans la presse espagnole est désormais confirmée : Jorge Martín, Champion du monde Moto3 2018 et actuellement troisième du championnat Moto2, n'a pas été en mesure de fournir un test COVID-19 négatif aux organisateurs du Grand Prix de Saint-Marin, qui se tient ce week-end sur le circuit de Misano.

Martín se trouvait dans une dynamique sportive intéressante. L'Espagnol n'accusait en arrivant ce week-end qu'un retard de huit points sur le leader du général Luca Marini, après avoir signé la victoire sur le Grand Prix d'Autriche et enchaîné sur le Red Bull Ring avec une seconde place le week-end suivant, derrière le vainqueur Marco Bezzecchi, cinquième du championnat.

Martín doit maintenant rester en quarantaine et n'aura pas accès au paddock. L'officialisation du jeune homme chez Pramac Ducati pour l'année prochaine n'est plus qu'un secret de polichinelle, alors que Ducati doit encore annoncer l'ensemble de ses plans au sujet des pilotes dans ses diverses équipes. La montée de Jack Miller dans l'équipe factory et le départ de Dovizioso et Petrucci en fin d'année signifient qu'il reste une place dans le team officiel, convoitée par Pecco Bagnaia et Johann Zarco.

D'après nos informations, plus de nouvelles de tests positifs sont à attendre dans les prochaines heures, avec des doutes importants concernant la santé de John McPhee, actuel troisième du général en Moto3.