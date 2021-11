Remy Gardner fait un grand pas vers le titre

À Misano, Raúl Fernández a bien cru perdre ses dernières chances de titre dans une violente chute en course, dont il s'est cependant relevé indemne. À Portimão, deux semaines plus tard, c'est Remy Gardner qui s'est fait une grosse chaleur en tombant lourdement dès les essais libres de vendredi. Touché aux côtes, l'Australien était pourtant au départ de la course et, malgré la douleur, il a réussi à réaliser un sans-faute pour aller chercher une nouvelle victoire.

Comme six autres fois cette année, le team Ajo s'est offert un doublé lors de cette épreuve et c'est bien l'Australien qui a fini par avoir le dessus sur son coéquipier et rival pour le titre. S'il n'a pas validé sa première balle de match, Gardner a néanmoins augmenté encore de cinq points son avance sur l'Espagnol, ce qui lui permettra de se présenter à Valence, le week-end prochain, avec une marge confortable de 23 unités et l'assurance d'être titré s'il inscrit au moins trois points.

C'est pourtant bien Fernández qui a d'abord eu l'avantage durant ce Grand Prix de l'Algarve, en prenant les commandes de la course depuis la pole position. Il a pu se maintenir en tête durant la première moitié de l'épreuve, tandis que son coéquipier ferraillait contre Marco Bezzecchi, superbement bien parti. Si l'Espagnol a pu compter jusqu'à 1"1 d'avance, il a perdu de sa superbe durant la seconde partie. "Dans les dix derniers tours, je n'avais plus de gomme à l'arrière", expliquera-t-il à l'arrivée, dépité.

Et c'est en effet un Raúl Fernández en perdition qui a tenté de limiter les dégâts durant cette fin de course, et particulièrement dans les trois dernières boucles. Rattrapé, puis dépassé par Gardner sans pouvoir résister dans le 13e tour, il a finalement réussi à passer la ligne d'arrivée en deuxième position, mais pouvait s'estimer soulagé de voir le drapeau à damier tant Sam Lowes revenait en force derrière lui, après avoir passé Bezzecchi à sept tours de la conclusion.

"Ça a été une super journée pour moi. On a empoché 25 points très importants", se félicite quant à lui un Remy Gardner à deux doigts du titre. "Mais ça a été une course très difficile pour moi. Le week-end a débuté de façon assez chaotique, mais j'ai finalement réussi à bien dépasser l'inconfort causé par mes côtes pour aller chercher cette importante victoire. Mentalement, cela a été l'une des épreuves les plus intenses pour moi, et également l'un des dimanches les plus difficiles de la saison. Je suis content de la manière dont les choses ont tourné et j'espère qu'à Valence on pourra désormais obtenir ce que l'on souhaite depuis longtemps."

De retour sur le podium après sa victoire au Grand Prix d'Émilie-Romagne, Sam Lowes a empoché de points qui lui assurent pratiquement désormais la quatrième place du championnat, derrière un Marco Bezzecchi inatteignable au troisième rang. Augusto Fernández, coéquipier et rival de Lowes, a laissé filer neuf points par rapport à l'Anglais en devant se contenter de la neuvième place à l'arrivée, en grande partie due à un mauvais départ ainsi qu'un mauvais choix de pneu. L'Espagnol doit rester sur ses gardes, car Arón Canet poursuit une belle série avec la quatrième place de cette course et revient à seulement cinq points au championnat.

Impressionnant au départ et résistant tout au long de la course, Cameron Beaubier a égalé son meilleur résultat en Moto2 en se classant cinquième et n'ayant perdu la quatrième place qu'à la photo-finish face à Canet. Rookie également, Celestino Vietti a lui aussi égalé son meilleur résultat en ralliant l'arrivée sixième, en tête de son groupe.

Grand Prix de l'Algarve Moto2