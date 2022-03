Migno tire son épingle du jeu, 5 ans après sa première victoire

Charger le lecteur audio

Avant la victoire d'Enea Bastianini dans la catégorie MotoGP, l'hymne italien avait retenti deux fois déjà, dimanche après-midi à Losail. C'est Andrea Migno qui a ouvert le bal, dans une liesse indescriptible à la hauteur des près de cinq ans qu'il lui a fallu attendre entre sa première victoire et celle-ci.

C'était la conclusion d'une course à rebondissements, ceux-ci ayant débuté avant même que le départ soit donné. Trois pilotes ont en effet été lourdement pénalisés pour leur attitude en piste pendant les qualifications, et notamment le poleman Izan Guevara et les deux membres du team Leopard, Tatsuki Suzuki et le favori du championnat, Dennis Foggia.

Ce dernier en a été quitte pour un départ du fond de grille mais aussi deux pénalités long-lap, dont il s'est acquitté dans le premier tiers de la course. Une fois sa peine acquittée, il s'est employé à remonter sur ses adversaires jusqu'à réussir à s'octroyer une septième place finale plus qu'admirable au vu des circonstances. Très vite, il avait emmené dans sa roue son compagnon d'infortune Izan Guevara, qui a lui sauvé la huitième place. Tatsuki Suzuki, pour sa part, n'a pas été plus loin que le troisième tour.

Le poleman ayant dû déserter l'avant de la grille, c'est Ayumu Sasaki qui a récupéré le meilleur emplacement pour le départ, et le pilote du Max Racing Team a parfaitement saisi sa chance à l'extinction des feux. Avec déjà plus de sept dixièmes d'avance à la fin du premier tour, le Japonais a semblé écraser la course, dans une domination peu habituelle dans cette catégorie. Après le dixième tour, il comptait 3"4 de marge et pouvait voir venir, pensait-il.

Pourtant, au moment de repasser dans la ligne droite des stands, 5,3 km plus tard, il avait perdu 2"1 sur son plus proche poursuivant et c'était pour lui le début de la fin. Victime d'un highside qu'il avait réussi à rattraper, Sasaki devait en effet composer avec une moto abimée, dont le carénage s'était ouvert. Avalé par le peloton dans le 12e tour, il a fini par rentrer au stand dépité, contraint à l'abandon alors que les 25 points lui tendaient les bras.

Après ces éliminations, la course a pris une tout autre tournure, avec une lutte bien plus ouverte pour la victoire. Meneur du groupe de poursuivants lorsque Sasaki a perdu pied, Andrea Migno a livré la dernière bagarre contre Sergio García, Kaito Toba et Deniz Öncü, sur lesquels il a fini par avoir le dernier mot, résistant notamment grâce à la vitesse de pointe de sa Honda à l'ultime attaque du pilote espagnol qui a fini par échouer pour 37 millièmes seulement.

Deuxième pilote le plus âgé de la catégorie derrière John McPhee, Andrea Migno, 26 ans, compte 134 départs et n'avait pu s'imposer qu'une seule fois depuis ses débuts en 2013, lors du Grand Prix d'Italie 2017. Il a désormais mis fin à la plus longue attente jamais observée entre une première et une seconde victoire dans la catégorie.

"J'ai essayé de faire de mon mieux du début à la fin", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "J'ai vu que Sasaki était vraiment très rapide, mais je ne pouvais pas pousser plus fort. À un moment donné, j'ai vu qu'il avait un problème alors j'ai continué à attaquer. J'ai continué jusqu'au bout et je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout bien comme il fallait pour gagner. Au final, j'ai gagné et je suis très, très content !"

Si la victoire lui a échappé, Sergio García, en lutte pour le titre la saison dernière, s'en sort néanmoins avec les preuves d'un gros potentiel, lui qui a dû purger une pénalité long-lap pendant la course pour avoir fait tomber Carlos Tatay dans le premier tour. Le pilote CIP Kaito Toba a quant à lui arraché la troisième place au pilote Tech3 Deniz Öncü, pour 21 millièmes seulement, et ce après avoir été impliqué dans l'abandon sur chute de Jaume Masiá, avec qui il s'est accroché à neuf tours de l'arrivée.

Longtemps au contact de ce groupe, John McPhee a fini par céder pour se classer cinquième. On notera enfin que, pour sa première course, le rookie brésilien Diogo Moreira a créé la sensation avec la sixième place devant le binôme Foggia-Guevara.

