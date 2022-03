La direction de course sévit lourdement en Moto3

Charger le lecteur audio

La catégorie Moto3 donne chaque année du fil à retordre à la direction de course, qui ne cesse d'augmenter les pénalités à l'encontre des pilotes. Ceux-ci sont pourtant encore régulièrement épinglés pour être restés sur la trajectoire au ralenti afin d'attendre des aspirations, ou avoir effectué d'autres actions jugées dangereuses.

Dès l'ouverture de la saison, au Qatar, les premières sanctions sont tombées au moment où les pilotes Moto3 sont entrés en piste pour leur warm-up. Izan Guevara, auteur de la toute première pole position de sa carrière hier, le vice-Champion du monde en titre Dennis Foggia et Tatsuki Suzuki se sont vus infliger de lourdes pénalités en raison d'un pilotage jugé "irresponsable" lors des qualifications.

Cet après-midi, les trois hommes seront contraints de prendre le départ de la course en fond de grille et devront en plus effectuer un long lap. Foggia se voit même infliger un long lap supplémentaire.

Guevara et Suzuki sont sanctionnés pour être sortis trop lentement des stands et avoir gêné les pilotes qui arrivaient, notamment Deniz Öncü, lancé à toute vitesse dans un tour rapide. Pour sa part, Foggia a slalomé dangereusement dans la ligne droite au moment de boucler son dernier tour sous le drapeau à damier.

La pénalité est particulièrement lourde pour Foggia, annoncé comme le grand favori pour le titre cette année après s'être battu en 2021 contre Pedro Acosta et avoir dû s'incliner en fin de championnat. L'Espagnol évoluant désormais en Moto2, la voie est libre pour le pilote Leopard, qui a prouvé être bel et bien présent aux avant-postes depuis le début du week-end. Avec cette triple pénalité, ses chances de faire un bon résultat sont cependant fortement réduites.

La sanction est également importante pour Guevara, qui perd ainsi sa pole position et une chance de monter sur le podium après sa toute première victoire l'an dernier. Quant à Suzuki, initialement qualifié neuvième, il perd également une belle opportunité de résultat.

En frappant fort dès le début de l'année avec des sanctions plus lourdes qu'à l'accoutumée, la direction de course espère faire cesser ces comportements, moins d'un an après le drame qui a touché la catégorie Moto3 avec l'accident mortel de Jason Dupasquier pendant les qualifications du Grand Prix d'Italie.