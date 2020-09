Romano Fenati renoue avec la victoire

Il y a deux ans, Romano Fenati quittait Misano tel un paria, banni de la compétition et évincé de l'équipe Snipers en Moto2 et de MV Augusta qu'il devait rejoindre en 2019, après avoir saisi la poignée de freins de Stefano Manzi. Tombé au plus bas, le pilote italien a pourtant réussi à revenir au sommet en retrouvant la catégorie Moto3. L'an dernier, c'est avec un team Snipers lui ayant renouvelé sa confiance qu'il a fait son retour à la victoire en Autriche. Puis il a rejoint l’équipe de Max Biaggi cette saison, et bien qu'il ait eu du mal à trouver un bon rythme avec sa Husqvarna-KTM lors des premières courses, il est parvenu à renouer avec la victoire au Grand Prix d'Émilie-Romagne, bouclant la boucle sur la piste de Misano.

À l'extinction des feux, c'est Tony Arbolino qui s'est emparé de la tête de la course, depuis la deuxième place sur la grille. Débordé au départ, le poleman Raul Fernández a repris l’avantage au virage 5 avant qu'Albert Arenas ne passe à son tour Arbolino, puis prenne la tête trois tours plus tard. Pour le pilote Snipers, la dégringolade commençait, lui qui allait bientôt sortir du top 10, alors que ses adversaires en ce début de course ont au contraire bataillé pour la victoire jusqu'au dernier tour.

Dans la septième boucle, c'était au tour de Celestino Vietti de s'emparer de la première place, qu'il allait conserver jusqu’au 17e tour et son dépassement par Jaume Masiá. Dans la manœuvre, le pilote de la VR46 Academy a été touché par Gabriel Rodrigo mais a réussi à rester sur sa machine. Reparti à l'attaque, Vietti a repris l’avantage sur Masiá, tout comme Arenas, mais ce ne fut que momentané.

Le pilote Leopard Racing s’est à nouveau emparé de la première place dans l’avant-dernier tour, au deuxième virage. La lutte pour la victoire était bien loin d'être terminée, car quelques virages plus tard, Vietti a une nouvelle fois doublé Masiá, puis Arenas, encore lui, a repris la tête à son tour. Alors troisième, Masiá n'avait pas dit son dernier mot et il a encore doublé les deux pilotes.

Malgré leur lutte acharnée, la victoire allait échapper au trio. Car derrière eux, c'est Romano Fenati qui s'illustrait et se montrait de plus en plus menaçant. Qualifié sixième et descendu au plus bas à la huitième place, le pilote de Max Biaggi a fait son retour dans le top 5 dans les derniers tours, puis il est entré dans la dernière boucle idéalement placé derrière Vietti et Arenas.

Masiá a réussi à reprendre l'avantage sur Vietti dans la première moitié du tour, mais c'est dans les derniers virages que la victoire s'est jouée, avec deux manœuvres dont a su profiter Fenati. D'abord une attaque de Masiá, passé au chausse-pied en gênant Vietti et surtout en écartant Arenas, qui perdait gros en se faisant passer par quatre pilotes. Puis, en voulant reprendre la première place, Vietti est sorti large, emmenant Masiá avec lui, ce qui a permis à Fenati de prendre la tête. Vingt secondes plus tard, c'est bien Fenati qui s’imposait avec 0"036 d’avance, devenant ainsi le pilote Moto3 le plus victorieux.

Celestino Vietti a finalement vu l’arrivée à la deuxième place, devant Ai Ogura, remonté dans le classement après être parti 12e et qui a su tirer son épingle du jeu dans les bagarres du dernier tour alors qu'il se trouvait en embuscade. Ces deux podiums du Japonais à Misano pèsent lourd au championnat, alors qu'Arenas a dû se contenter la quatrième place cette fois après son abandon de la semaine dernière : l'Espagnol n'a plus que deux points d’avance sur son rival.

Troisième au classement général, John McPhee a laissé filer de gros points en ralliant l'arrivée de ce Grand Prix en dixième position alors qu'il s'était imposé le week-end précédent. Ayant perdu des places en fin de course, après avoir été sorti large par Jeremy Alboba, il a été devancé par Fernández, Öncü − qui vient de prolonger chez Tech3 pour 2021 −, Migno et Toba.

À noter que Darryn Binder a une nouvelle fois chuté, en fin d’épreuve. Quant à Tatsuki Suzuki, vainqueur à Jerez et sur le podium à la première course de Misano, il a été écarté par une blessure du poignet dans une lourde chute en qualifications, ce qui pourrait lui valoir une absence de plusieurs semaines.

Grand Prix d'Émilie-Romagne Moto3