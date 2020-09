Öncü et Sasaki prolongent chez Tech3

Duo inchangé pour Tech3 en Moto3 en 2021. La structure de Hervé Poncharal, arrivée en Moto3 cette année, a confirmé que Deniz Öncü et Ayumu Sasaki seront encore ses pilotes la saison prochaine.

Pour sa deuxième saison dans la catégorie, Öncü est actuellement 18ème du championnat : "Je suis très heureux de rester une année de plus dans l’équipe", se réjouit le Turc. "Je tiens à remercier mon manager, Kenan (Sofuoglu) de m’avoir toujours fait confiance et de m’avoir aidé dans ma carrière, comme ma famille, mon père, ma mère, mon frère."

"Je suis très fier de rester cette équipe, parce que je crois beaucoup en Hervé, en mon équipe et en tous les membres de cette équipe. Ils donnent tout pour que je sois heureux et que je décroche de bons résultats, ce pour quoi je leur suis très reconnaissant. Je crois que nous allons vivre de bons moments ensemble. Je vais continuer à travailler pour faire de mon rêve une réalité."

Sasaki, vainqueur de la Rookies Cup en 2016, a découvert la KTM cette année, après trois saisons sur une Honda. Il pointe à la 22ème place du championnat mais il voit des pistes de progrès.

"Je suis très heureux d’annoncer que je vais rester avec KTM et l’équipe Red Bull KTM Tech pour la saison 2021", annonce-t-il. "Cette année a été un peu difficile pour nous, avec le changement de machine, mais nous avons progressé étape par étape. Depuis l’Autriche, nous sommes parmi les leaders et nous avons pu montrer notre potentiel. Nous avons fait de gros progrès, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances."

"Je suis très fier de continuer cette aventure, je suis très content de la KTM en ce moment, et de l’équipe aussi. Je pense que nous pourrons être performants l’an prochain. Il y a beaucoup de monde à remercier, à commencer par l’usine KTM, Red Bull et tout le monde dans l’équipe, Hervé en particulier. Nous allons essayer de bien finir la saison et nous devons bien préparer l’année prochaine, j’espère que nous serons en mesure de jouer le titre."