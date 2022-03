L'abandon de Miller au Qatar provoqué par un souci de GPS

Charger le lecteur audio

L'équipe Ducati officielle a vécu une entame de saison difficile à Doha, entre la course décevante de Pecco Bagnaia conclue sur une chute et l'abandon de Jack Miller en raison d'un problème technique qui provoquait des pertes de puissance et troublait le comportement de la moto. Après la course, l'Australien précisait que sa Ducati "ne semblait pas vraiment savoir où elle se trouvait en piste" et c'est en fait un souci électronique lié au GPS qui est à l'origine de son abandon.

"Je peux le dire ?" a demandé Miller à son attaché de presse avant de donner plus de détails aux journalistes ce jeudi à Mandalika : "On sait quel était le problème, on le savait déjà le dimanche soir. On a fait une erreur dans l'électronique et ça ne fonctionnait pas. On savait ce qui n'allait pas juste après la course."

Le pilote Ducati a déjà un retard à combler sur plusieurs de ses rivaux au championnat mais espère repartir du bon pied au GP d'Indonésie, retenant surtout les bonnes performances de Losail : "L'état d'esprit était bon. J'étais parti pour un bon week-end jusqu'à la course au Qatar. J'ai le même état d'esprit, je vais prendre la piste, me préparer la course aussi bien que possible et on verra ce qu'elle apportera. Oui, on a été malheureux dans la première course mais il en reste 20."

"Il faut voir le positif : je me sens bien, je suis content de revenir ici, je trouve la piste incroyable. Je suis impatient de reprendre la piste. Je n'arrive pas à croire ce qu'ils ont fait en si peu de temps, c'est assez impressionnant. Je suis pressé que ça commence."

Cette visite du MotoGP à Mandalika est déjà la deuxième de l'année après le test organisé au mois de février mais Miller s'attend à quelques changements, entre l'asphalte refait dans la première portion du tracé et le travail de développement sur la Ducati qui s'est poursuivi jusqu'aux essais du GP du Qatar, au grand dam de Pecco Bagnaia.

"Dans l'ensemble, on n'a pas de piste où on revient exactement à la même chose. C'est une évolution de ce qu'on avait ici et de ce qu'on a utilisé au Qatar. Dans les réglages, je n'ai sais pas précisément mais on a encore le circuit à l'esprit. On a eu un week-end de course et on est prêts à prendre la piste ici."