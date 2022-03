Pecco Bagnaia : "On n'était pas du tout prêts"

Charger le lecteur audio

Ducati a remporté le premier Grand Prix de la saison par le biais du team Gresini et d'Enea Bastianini mais aucun des pilotes de l'équipe officielle n'a vu l'arrivée. Jack Miller a été stoppé par un problème électronique tandis que Pecco Bagnaia a chuté, emmenant Jorge Martín avec lui. Il est difficile de tirer des conclusions des performances de Miller, vite ralenti par son souci technique, mais Bagnaia n'était pas à la fête au moment de son erreur.

Comme les autres pilotes disposant de la Desmosedici 2022, le vice-Champion du monde a perdu des places au départ, glissant de la sixième position sur la grille à la 14e à la fin du premier tour. Il a pu remonter dans le classement et visait la huitième quand il a attaqué Bagnaia, mais l'écart avec les leaders était déjà fait. De son propre aveu, le moto rouge n'a pas encore le niveau pour prétendre à la victoire.

"C'est bizarre, parce que si on regarde, toutes les nouvelles Ducati sont très mal parties", a remarqué l'Italien. "On a perdu beaucoup de positions. J'étais 16e au virage 3, donc c'est sûr que ce n'était pas le meilleur départ. Puis j'ai commencé à attaquer pour gagner des places mais on n'était pas du tout prêts à jouer la victoire aujourd'hui. C'était trop ambitieux de penser à la victoire, mais on a tout essayé pour regagner des places. Mon rythme n'était pas mauvais, il était assez bon si on pense à ce qu'on a fait ce week-end."

"Le plus important sera de repartir de là et de ne plus rien toucher sur la moto. J'ai vraiment besoin de me concentrer plus sur moi, de penser plus à mon pilotage, et de retrouver les sensations de l'an dernier et les résultats de l'an dernier. On sait qu'on a la possibilité de gagner des courses. Dorénavant, je veux juste penser à moi et ce sera la clé pour être à nouveau devant."

Compte tenu du rythme qu'on avait [samedi], ce qu'on a fait dans cette course a déjà été bon, parce que je suis revenu assez vite, pas [au rythme des] leaders, mais j'étais assez rapide. Pecco Bagnaia

Quand il parle de penser à lui, Pecco Bagnaia fait référence au besoin de travailler sur ses réglages et son pilotage, après avoir déploré plus tôt dans le week-end l'imposant programme d'évaluation de pièces prévu par Ducati, naturellement entamé dans les tests de pré-saison mais qui s'est poursuivi au Qatar. Revenant sur le sujet à chaque question posée, Bagnaia s'est longuement plaint de ne jamais avoir eu la même moto dans deux séances consécutives jusqu'à samedi et a jugé ses performances finalement encourageantes dans un tel contexte.

"C'est un peu bizarre, parce que je pense que j'ai trop travaillé [sur le développement]. On a fini notre travail [d'évaluation de pièces] en EL3 et ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas terrible. J'ai retrouvé mes sensations en EL4 […] et à partir de là, on n'a plus touché à la moto. [Dans le warm-up], je sentais que je n'étais pas prêt pour la course, car même si j'étais un peu plus rapide, l'électronique et les réglages n'étaient pas bons par rapport au niveau de grip et pour la piste. On a fait quelque chose pour la course mais on était derrière."

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo

"Compte tenu du rythme qu'on avait [samedi], ce qu'on a fait dans cette course a déjà été bon, parce que je suis revenu assez vite, pas [au rythme des] leaders, mais j'étais assez rapide. La moto avec laquelle on a gagné toutes les dernières courses [de 2021] a gagné [avec Bastianini]. Elle était très performante l'année dernière et depuis le premier jour des essais, Bastianini n'a eu qu'à mettre du carburant et rouler, alors qu'on s'est trop concentrés sur le développement. Me concernant, à partir de maintenant on ne touchera plus jamais la moto et on va juste rouler."

Bagnaia est "là pour gagner", pas pour être pilote d'essais

Le pilote Ducati espère un changement d'approche à l'avenir, pour que le travail de développement se cantonne aux tests pour les titulaires et au rôle de l'essayeur Michele Pirro le reste du temps, pour que Miller et lui soient pleinement concentrés sur la quête des bons réglages et la préparation des courses.

"Par le passé, ce n'était pas comme ça. Il y avait l'équipe satellite qui travaillait plus sur ces choses. Mais ça va. En tout cas, je ne suis pas pilote d'essais, je suis là pour gagner et pour me concentrer sur le fait de piloter du mieux possible. On n'a eu que cinq journées de tests, or je pense qu'il faut faire ces évaluations uniquement pendant le test, pas durant un week-end de course. Si on décide de travailler comme ça, il est évident qu'il sera plus difficile de décrocher les mêmes résultats que l'an dernier, parce que j'ai vraiment besoin de me concentrer sur l'adaptation de mon pilotage à la moto."

Pecco Bagnaia

Bagnaia s'est ainsi senti incapable de défendre ses chances au Qatar, où le meilleur représentant de Ducati a été Enea Bastianini, vainqueur de la course alors qu'il ne dispose "que" de la moto 2021. Pour Bagnaia, le succès du pilote Gresini ne signifie pas que Ducati s'est fourvoyé dans son développement mais simplement que son compatriote dispose d'une machine ayant atteint son plein potentiel, lui-même ayant dominé la fin de saison 2021 à son guidon, tandis que le nouveau modèle doit encore être peaufiné.

"Je pense que cette spécification est meilleure que l'ancienne, mais elle n'a été meilleure qu'à partir des EL4. Le problème est que je devais faire plus de tours, que c'est venu trop tard. J'ai trouvé la voie trop tard et je n'étais pas prêt pour la course. On sait que la 2021 est meilleure pour le moment. Enfin, pas meilleure, mais en plus grande forme parce que c'est la moto qui a gagné les dernières courses et que c'est la meilleure combinaison chez Ducati."

"Maintenant, on travaille avec quelque chose de différent, de nouveau, qui nécessite encore du travail. Mais en considérant d'où on est partis ce week-end et le rythme et le style que j'ai eus en course, on a bien progressé. Je n'étais pas prêt à me battre pour la victoire, mais j'étais prêt à me battre pour de meilleures positions. On doit partir de cette base et je dois travailler sur moi à partir de là. On n'a plus de tests donc maintenant on va pouvoir se concentrer plus sur les réglages et sur le pilotage."