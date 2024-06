Une course "assez ennuyeuse" pour Acosta, limité face aux Ducati

Au cours d'un week-end qui a vu Ducati dominer nettement les débats et KTM et Aprilia marquer le pas, Pedro Acosta a été le "meilleur des autres" dimanche sur le circuit du Mugello, au lendemain d'une troisième place en course sprint facilitée par les chutes d'Enea Bastianini et Jorge Martín.

Les deux représentants de Ducati sont cette fois restées sur les roues et Acosta a passé l'intégralité de l'épreuve au cinquième rang. En début d'épreuve, il était au contact de Marc Márquez et se montrait menaçant sur son compatriote, mais n'a finalement pas pu rester dans sa roue.

Au terme d'une course "bonne" mais "assez ennuyeuse" car surtout disputée en solitaire, Acosta s'est contenté de ce résultat, alors qu'il restait sur des chutes dans les épreuves principales disputées au Mans et à Barcelone. "Cela aurait pu être mieux mais on a un peu souffert tout le week-end dans le secteur 4", a résumé l'unique débutant du plateau. "On va essayer de faire des progrès [lors du test de ce lundi]."

Acosta perdait surtout du temps à l'entrée de la ligne droite principale, ce qui l'empêchait de lutter en début d'épreuve, quand il était encore au contact des premiers. "Ce que je perdais au secteur 4, je le reprenais dans les secteurs 1 et 2", a détaillé le pilote Tech3, qui a perdu un peu de temps quand ses freins se sont un peu écartés de manière imprévue au dernier virage au huitième tour.

Pedro Acosta Photo de: GasGas Factory Racing

Acosta a par la suite peu à peu perdu le contact avec Márquez, qui l'a devancé de 5"437 sur la ligne d'arrivée : "Il n'y avait pas une grosse différence à chaque tour, mais au cumul c'était notable. Il faudra comprendre pourquoi ça nous est arrivé et essayer de résoudre ça."

Le test prévu ce lundi arrive à point nommé pour essayer d'améliorer une KTM qui affiche certaines limites de puis le début de la saison. Acosta compte travailler "sur les virages longs" pour "garder un peu plus de vitesse", et il compte également sur des progrès en termes de motricité : "On verra avec ce que l'on va essayer [ce lundi] mais il faut un peu plus sur les deux pneus pour avoir un peu plus de grip. Rien de fou."

Avec Germán Garcia Casanova