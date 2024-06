Jusqu'où Ducati doit être prêt à aller pour garder Márquez

Au cours des dernières semaines, Ducati a élaboré un scénario idéal pour les deux années à venir, qui, aux yeux de ses dirigeants, correspondrait parfaitement à la fois à la volonté de la marque et à celle de Marc Márquez et Jorge Martín, dont le renouvellement des contrats est devenu une priorité une fois que la prolongation de Pecco Bagnaia a été actée. L'idée était de promouvoir Martín dans l'équipe d'usine, en tant que coéquipier de Bagnaia, et de placer son rival chez Pramac, avec un traitement de pilote d'usine à tous niveaux.

Cependant, ceux qui ont imaginé cette stratégie n'avaient pas anticipé la réaction de Márquez. Car celui-ci a refusé avec véhémence de rejoindre l'équipe de Paolo Campinoti. "Pramac n'est pas une option pour moi", a déclaré le pilote jeudi. "Ce n'est pas une option parce que je ne vais pas passer d'une équipe satellite à une autre." Une déclaration qui, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas été du goût de l'homme d'affaires italien, qui lui a répondu celui-ci par médias interposés, soulignant notamment : "Nous avons survécu plus de 20 ans sans Marc, et nous pouvons continuer sans lui."

Mais alors, que s'est-il passé ?

D'après les informations de Motorsport.com, Ducati a sondé les deux pilotes mercredi soir. Quelques heures plus tard, jeudi matin, La Gazzetta dello Sport annonçait que Martín avait été choisi pour intégrer l'équipe officielle. Quelle que soit l'origine de la fuite, ce qui est clair, c'est que la force de Márquez a attisé, au moment où il a réagi jeudi après-midi, une atmosphère qui était déjà bouillante. Car, désormais, Ducati doit absolument trouver une solution pour résoudre une situation qui met sérieusement en péril l'objectif fixé, à savoir empêcher que le #93 ou le #89 n'aille renforcer la concurrence.

Marc Márquez n'a pas l'intention de remplacer Jorge Martín chez Pramac Racing. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Claudio Domenicali, PDG du constructeur italien, semble avoir pris conscience du pouvoir multiplicateur de l'octuple Champion du monde sur le plan médiatique, et de la portée que pourrait avoir l'alliance de deux images aussi fortes. "Il ne cesse de nous surprendre", s'accordent à dire plusieurs membres de l'équipe officielle Ducati, qui a réalisé le doublé dimanche à sur son Grand Prix national.

Il y a quelques semaines encore, Gigi Dall'Igna, le génie ayant donné naissance à la moto qui domine actuellement le championnat, était l'un des principaux partisans du choix de Márquez. Or, aujourd'hui, les rôles se sont inversés : c'est à présent Claudio Domenicali qui est le plus grand soutien du #93, précisément en raison des possibilités que son arrivée dans l'équipe officielle offrirait au niveau marketing. Ceci, bien sûr, sans oublier la vitesse que l'ancien pilote Honda a retrouvée et qui lui permet d'être en lutte pour le titre avec une moto datant pourtant de l'année dernière.

Ducati s'est mis dans le pétrin

Márquez n'est pas seulement contrarié de ne pas avoir été le premier choix pour rejoindre l'équipe d'usine. Il estime également que son palmarès devrait lui permettre d'être maître de son destin et de pouvoir choisir où courir. Alors, depuis jeudi, le champion espagnol utilise tous les éléments à sa disposition pour faire monter la pression sur ceux qui doivent prendre la décision finale, avec ce sourire qui n'appartient qu'à lui et un discours très flatteur.

Au milieu de tout cela, Jorge Martín doute de la parole reçue des patrons de Ducati et craint que toute l'artillerie activée par le plus grand champion des années 2010 ne finisse par les faire reculer...

"Je suis très heureux de me mesurer aux titans de Ducati et à tous ceux qui ont une moto 2024", a rappelé le pilote Gresini dimanche après avoir terminé quatrième du GP d'Italie. Plus ou moins subtilement, il a précisé qu'il était déjà en mesure de minimiser l'infériorité technique de la Desmosedici qu'il utilise face à Bagnaia, Martín et Bastianini, ce que seuls les techniciens ayant accès aux données peuvent apprécier. Interrogé sur son avenir, il a insisté : "J'ai des idées très claires dans la tête et je suis calme. J'ai trois plans, et je serai heureux avec celui que je choisirai."

Ducati s'est mis dans un pétrin dont beaucoup, au sein de l'entreprise, ne savent pas comment s'extirper. Un bourbier qui n'est que la conséquence des portes ouvertes à un élément aussi vorace que Márquez, qui en trois mois a bouleversé un écosystème jusqu'ici absolument sous contrôle. Maintenant, le problème du constructeur italien est que certains acteurs ont la très grande capacité d'influencer tout ce qui peut arriver. L'une des clés les plus déterminantes se trouve chez Pramac, qui a la possibilité d'appuyer sur le bouton pause.

Gino Borsoi, team manager Pramac Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Gino Borsoi, team manager de l'équipe dirigée par Paolo Campinoti, a assuré samedi que celle-ci alignerait bien deux Ducati de dernière spécification en 2025 et 2026. Peu après, Mauro Grassilli, le directeur sportif de Ducati Corse, a révélé que Pramac n'avait pas encore exercé l'option de renouvellement figurant dans son contrat.

En fait, Motorsport.com comprend que l'extension de l'accord qui permettrait à l'équipe toscane de maintenir son statut actuel − à savoir le droit exclusif au soutien direct de l'usine et à deux prototypes de dernière spécification − est automatique, et que Pramac a jusqu'à la fin du mois de juillet pour décider si rester avec Ducati deux ans de plus ou non.

En plus d'être fâché en estimant que le contrat qui lui est proposé ne rend pas justice aux efforts qu'il a fournis ces dernières années, Campinoti a une offre alléchante sur la table de la part de Yamaha, qui souhaite disposer à nouveau de quatre M1 sur la grille. En supposant que la situation reste inchangée, on peut difficilement croire que Márquez acceptera de courir chez Pramac après tout ce qui s'est dit en Italie. Et dans le cas où Pramac s'associerait à Yamaha, cela ne libérerait pas non plus la voie pour l'Espagnol, étant donné que le statut préférentiel dont jouit aujourd'hui Pramac passerait à VR46, et non à Gresini. Il est encore moins réaliste d'imaginer Valentino Rossi céder une GP25 à son ennemi juré pour que celle-ci soit alignée chez Gresini.

Quant à l'hypothèse d'une cinquième Desmosedici officielle, elle n'est pas envisagée pour l'instant dans les bureaux de Borgo Panigale, d'une part en raison de la politique de circulation des ressources, et donc des motos, et d'autre part compte tenu de l'exclusivité dont jouirait Pramac en activant son option. Néanmoins, vu le niveau de complexité atteint par toute cette affaire, il n'est désormais pas à exclure que les critères changent…