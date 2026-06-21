La course étrange d'Acosta, entre positions données et souci technique

Dans les différents moments où le MotoGP a montré la course de Pedro Acosta à Brno, l'Espagnol était le plus souvent au cœur de séquences atypiques.

Acosta occupait la cinquième place en début de course, après avoir doublé Raúl Fernández au départ, et il a vite pris l'avantage sur Diogo Moreira. Après la mi-course, il a cependant ralenti pour laisser passer Fabio Di Giannantonio, avant de le suivre quelques tours... pour finalement de nouveau ralentir, cette fois afin de donner sa position à Joan Mir.

Son but ? Rouler dans le sillage d'un pilote pour faire monter la température de son pneu, et par la même occasion sa pression, car il avait des alertes lui indiquant qu'il était sous la limite autorisée. Derrière Mir, la pression est revenue dans la zone imposée et Acosta a même pu reprendre l'avantage sur son compatriote.

Il filait vers la cinquième place quand sa moto s'est arrêtée en raison d'un problème technique. La fiabilité devient un gros problème chez KTM depuis quelques courses, avec des soucis ayant touché chacun des pilotes et Acosta en particulier, de sa subite perte de puissance à Barcelone, qui a provoqué la chute de Álex Márquez, au problème de ce dimanche, déjà rencontré pendant les Essais vendredi.

Face à la presse internationale, dont les journalistes de Motorsport.com, Acosta a exprimé un certain fatalisme face à la situation actuelle.

Es-tu déçu ou frustré ?

J'arrive à un stade où je ne suis même pas déçu. Je n'ai rien fait de mal. Je ne peux rien changer à ce que je ne contrôle pas. C'est comme ça. Il faut que KTM apporte quelques réponses et qu'on essaie de comprendre pourquoi on a ces problèmes de fiabilité, parce que j'en ai déjà eu beaucoup.

Comment la moto s'est-elle arrêtée ?

Exactement le même problème que vendredi. Oui, elle s'est arrêtée.

As-tu eu des signaux ?

Non, non, non. Elle s'est juste arrêtée.

Pedro Acosta était quatrième en début de course à Brno. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Et jusque là, comment se passait la course ?

Pas un désastre. Notre objectif était entre la troisième et la cinquième place, j'étais cinquième. J'ai eu quelques soucis avec la pression du pneu avant. J'ai laissé passer Diggia. Ensuite, il était plus rapide.

Je ne retrouvais pas la pression dont j'avais besoin donc j'ai encore ralenti, j'ai laissé passer Joan. Là, il était clair que j'étais plus rapide et j'ai pu faire des tours en étant très proche pour faire chauffer le pneu. J'étais dans la zone autorisée et après, la course a juste duré un tour de trop.

Est-ce le même problème qu'à Barcelone ?

Non, non, non. Deux choses différentes.

Avez-vous fait un mauvais calcul pour la pression ?

On sait qu'on n'est pas dans la lutte avec Aprilia et Ducati et on joue avec tout ce que l'on a. Peut-être que si j'avais été un peu plus proche d'Ogura, ça ne se serait pas produit. Mais en tout cas, Diggia était plus rapide que moi, même avec la bonne pression de pneu. La pression de pneu n'était pas le problème aujourd'hui.

Pedro Acosta devançait Fabio Di Giannantonio avant de le laisser passer à Brno. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Que penses-tu d'Assen ?

Je crois que c'est aux Pays-Bas, non ? [rires] Je pense qu'il faut que KTM renvoie tout à l'usine, essaie de comprendre ce qu'il se passe et apporte quelques réponses parce que cela s'est déjà produit plusieurs fois. Pas ça précisément, mais des problèmes de ce genre. Maintenant, c'est entre leurs mains.

Est-ce que tu as de la compassion pour ce qui est arrivé à Marco Bezzecchi ?

Je n'ai pas d'opinion.

Et concernant la pénalité ? Est-ce approprié ou trop gros ?

C'est dur. Une pénalité dure. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai jamais vue.

Est-ce important pour donner un exemple aux plus jeunes ?

On dit que c'est un championnat que les enfants peuvent voir à la télévision. Mais c'est avant tout à vos parents de vous apprendre ce qui est bien ou pas. On a de l'adrénaline ici, on vient de tomber, la moto a peut-être un moteur neuf…

Je ne dis pas que c'est bien, je ne cherche aucunement à apporter une justification, mais tout le monde est assez âgé pour faire la part des choses. La pénalité était dure, mais je dirais que c'était la bonne.

Avant tout, il faut respecter tous ceux qui permettent à ce championnat d'être organisé, parce que sans les commissaires, on ne roule pas. C'est plus une pénalité pour une question de respect.