Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Pirelli passe un cap dans sa préparation avec le test des titulaires

MotoGP
Test pneumatique à Brno
Pirelli passe un cap dans sa préparation avec le test des titulaires

Comment Jorge Martín a géré ses long-laps passés à fond

MotoGP
GP de République tchèque
Comment Jorge Martín a géré ses long-laps passés à fond

Le programme du GP d'Autriche F1 2026 : dates, horaires et infos

Formule 1
GP d'Autriche
Le programme du GP d'Autriche F1 2026 : dates, horaires et infos

Le holeshot device avant interdit avec effet immédiat !

MotoGP
Le holeshot device avant interdit avec effet immédiat !

Le programme du GP des Pays-Bas MotoGP 2026

MotoGP
GP des Pays-Bas
Le programme du GP des Pays-Bas MotoGP 2026

Vasseur tempère les ambitions de titre de Lewis Hamilton

Formule 1
Vasseur tempère les ambitions de titre de Lewis Hamilton

Ce qu'il faut attendre (ou pas) des grosses évolutions Red Bull en Autriche

Formule 1
GP d'Autriche
Ce qu'il faut attendre (ou pas) des grosses évolutions Red Bull en Autriche

La DS N°7 prend la route et la Formule E s'invite à bord !

Formule E
La DS N°7 prend la route et la Formule E s'invite à bord !
Réactions
MotoGP GP de République tchèque

La course étrange d'Acosta, entre positions données et souci technique

Pedro Acosta a volontairement laissé passer Fabio Di Giannantonio et Joan Mir au GP de République tchèque, et a finalement abandonné dans le dernier tour. L'Espagnol a expliqué le déroulement de sa course atypique.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Joan Mir, Honda HRC

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
39

Dans les différents moments où le MotoGP a montré la course de Pedro Acosta à Brno, l'Espagnol était le plus souvent au cœur de séquences atypiques.

Acosta occupait la cinquième place en début de course, après avoir doublé Raúl Fernández au départ, et il a vite pris l'avantage sur Diogo Moreira. Après la mi-course, il a cependant ralenti pour laisser passer Fabio Di Giannantonio, avant de le suivre quelques tours... pour finalement de nouveau ralentir, cette fois afin de donner sa position à Joan Mir.

Son but  ? Rouler dans le sillage d'un pilote pour faire monter la température de son pneu, et par la même occasion sa pression, car il avait des alertes lui indiquant qu'il était sous la limite autorisée. Derrière Mir, la pression est revenue dans la zone imposée et Acosta a même pu reprendre l'avantage sur son compatriote.

 

Il filait vers la cinquième place quand sa moto s'est arrêtée en raison d'un problème technique. La fiabilité devient un gros problème chez KTM depuis quelques courses, avec des soucis ayant touché chacun des pilotes et Acosta en particulier, de sa subite perte de puissance à Barcelone, qui a provoqué la chute de Álex Márquez, au problème de ce dimanche, déjà rencontré pendant les Essais vendredi.

Face à la presse internationale, dont les journalistes de Motorsport.com, Acosta a exprimé un certain fatalisme face à la situation actuelle.

Es-tu déçu ou frustré ?

J'arrive à un stade où je ne suis même pas déçu. Je n'ai rien fait de mal. Je ne peux rien changer à ce que je ne contrôle pas. C'est comme ça. Il faut que KTM apporte quelques réponses et qu'on essaie de comprendre pourquoi on a ces problèmes de fiabilité, parce que j'en ai déjà eu beaucoup.

Comment la moto s'est-elle arrêtée ?

Exactement le même problème que vendredi. Oui, elle s'est arrêtée.

As-tu eu des signaux ?

Non, non, non. Elle s'est juste arrêtée.

Pedro Acosta était quatrième en début de course à Brno.

Pedro Acosta était quatrième en début de course à Brno.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Et jusque là, comment se passait la course ?

Pas un désastre. Notre objectif était entre la troisième et la cinquième place, j'étais cinquième. J'ai eu quelques soucis avec la pression du pneu avant. J'ai laissé passer Diggia. Ensuite, il était plus rapide.

Je ne retrouvais pas la pression dont j'avais besoin donc j'ai encore ralenti, j'ai laissé passer Joan. Là, il était clair que j'étais plus rapide et j'ai pu faire des tours en étant très proche pour faire chauffer le pneu. J'étais dans la zone autorisée et après, la course a juste duré un tour de trop.

Est-ce le même problème qu'à Barcelone ?

Non, non, non. Deux choses différentes.

Avez-vous fait un mauvais calcul pour la pression ?

On sait qu'on n'est pas dans la lutte avec Aprilia et Ducati et on joue avec tout ce que l'on a. Peut-être que si j'avais été un peu plus proche d'Ogura, ça ne se serait pas produit. Mais en tout cas, Diggia était plus rapide que moi, même avec la bonne pression de pneu. La pression de pneu n'était pas le problème aujourd'hui.

Pedro Acosta devançait Fabio Di Giannantonio avant de le laisser passer à Brno.

Pedro Acosta devançait Fabio Di Giannantonio avant de le laisser passer à Brno.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Que penses-tu d'Assen ?

Je crois que c'est aux Pays-Bas, non ? [rires] Je pense qu'il faut que KTM renvoie tout à l'usine, essaie de comprendre ce qu'il se passe et apporte quelques réponses parce que cela s'est déjà produit plusieurs fois. Pas ça précisément, mais des problèmes de ce genre. Maintenant, c'est entre leurs mains.

Est-ce que tu as de la compassion pour ce qui est arrivé à Marco Bezzecchi ?

Je n'ai pas d'opinion.

Et concernant la pénalité ? Est-ce approprié ou trop gros ?

C'est dur. Une pénalité dure. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai jamais vue.

Est-ce important pour donner un exemple aux plus jeunes ?

On dit que c'est un championnat que les enfants peuvent voir à la télévision. Mais c'est avant tout à vos parents de vous apprendre ce qui est bien ou pas. On a de l'adrénaline ici, on vient de tomber, la moto a peut-être un moteur neuf…

Je ne dis pas que c'est bien, je ne cherche aucunement à apporter une justification, mais tout le monde est assez âgé pour faire la part des choses. La pénalité était dure, mais je dirais que c'était la bonne.

Avant tout, il faut respecter tous ceux qui permettent à ce championnat d'être organisé, parce que sans les commissaires, on ne roule pas. C'est plus une pénalité pour une question de respect.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Revenu "dans le game", Márquez est prêt à se battre pour le titre
Article suivant Ai Ogura déplore "un petit manque de stratégie de course"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Le GP héroïque de Raúl Fernández : "J'ai cru que j'allais vomir"

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Le GP héroïque de Raúl Fernández : "J'ai cru que j'allais vomir"

Ben Sulayem espère des F1 plus légères de 150 kg grâce au V8

Formule 1
Formule 1
Ben Sulayem espère des F1 plus légères de 150 kg grâce au V8

Comment Aprilia a découvert et géré l'affaire Bezzecchi à Brno

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Comment Aprilia a découvert et géré l'affaire Bezzecchi à Brno
Plus de
Pedro Acosta

Acosta explique sa chute par un holeshot device resté bloqué

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Acosta explique sa chute par un holeshot device resté bloqué

Mir juge "malin" de piloter la Honda 2027... et d'influencer l'évolution des pneus

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
Mir juge "malin" de piloter la Honda 2027... et d'influencer l'évolution des pneus

Acosta toujours en quête de victoire : "Ça prend du temps !"

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Acosta toujours en quête de victoire : "Ça prend du temps !"
Plus de
Red Bull KTM Factory Racing

Tout ce qu'il faut savoir sur le test Pirelli organisé à Brno

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
Tout ce qu'il faut savoir sur le test Pirelli organisé à Brno

Les annonces arrivent : voici à quoi ressemblera la grille MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Les annonces arrivent : voici à quoi ressemblera la grille MotoGP 2027

Binder a dû être opéré à cause d'une "main complètement morte"

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Binder a dû être opéré à cause d'une "main complètement morte"

Dernières actus

Pirelli passe un cap dans sa préparation avec le test des titulaires

MotoGP
Test pneumatique à Brno
Pirelli passe un cap dans sa préparation avec le test des titulaires

Comment Jorge Martín a géré ses long-laps passés à fond

MotoGP
GP de République tchèque
Comment Jorge Martín a géré ses long-laps passés à fond

Le programme du GP d'Autriche F1 2026 : dates, horaires et infos

Formule 1
GP d'Autriche
Le programme du GP d'Autriche F1 2026 : dates, horaires et infos

Le holeshot device avant interdit avec effet immédiat !

MotoGP
Le holeshot device avant interdit avec effet immédiat !