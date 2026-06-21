Márquez et Bagnaia expriment leur compassion envers Bezzecchi

Au lendemain de l'incident survenu dans le bac à graviers après sa chute dans la course sprint et de la suspension qui lui a été infligée pour avoir porté un coup à un commissaire de piste, Marco Bezzecchi fait profil bas. Le leader du championnat est resté à Brno, où il doit reprendre la piste lundi pour un test, mais il n'a pas renfilé sa combinaison, interdit de course cet après-midi.

Ce matin, il s'est rendu à la première heure au poste du commissaire qu'il a bousculé hier afin de lui présenter ses excuses et de lui offrir ses gants. Une démarche appréciée mais qui n'enlève rien à la gravité de son geste et n'effacera pas sa sanction, lourde de conséquences pour lui.

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La direction d'Aprilia Racing a déjà fait savoir qu'elle ne tolérait pas un tel comportement. Les adversaires de Marco Bezzecchi, eux, ne s'étaient pas encore exprimés sur ce cas très épineux. Deux d'entre eux l'ont finalement fait lors de la conférence de presse qui faisait suite à la course, dimanche.

Marc Márquez a tenu à profiter de sa prise de parole pour appeler à une certaine mesure dans les critiques adressées au pilote italien. "Je ne vais pas faire de commentaires parce que ça fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux", a-t-il d'abord déclaré, avant d'ajouter néanmoins : "Mais ça peut arriver, on est jeunes, on apprend des choses devant des millions de gens. Avec l'adrénaline à fond, peut-être la frustration de la chute…"

"Je pense qu'il en a certainement tiré des leçons, mais c'est tout, on apprend des choses tous les jours. Pour la plupart d'entre nous, on a entre 20 et 30 ans alors on a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie."

Bagnaia et Rossi étonnés par la sanction

Questionné à son tour, Pecco Bagnaia a quant à lui pointé la lourdeur de la sanction infligée au pilote Aprilia, confirmée en appel et qui semble avoir quelque peu surpris dans le paddock.

"Je le connais très bien", a rappelé le Turinois, ami proche de Marco Bezzecchi. "Je sais à quel point l'adrénaline peut vous affecter. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait aux marshalls parce qu'on ne peut pas les toucher, ils travaillent pour nous. Néanmoins, la punition a été lourde."

"Le suspendre pour une course, c'est énorme. On a vu beaucoup de choses similaires dans le passé et ça n'était jamais arrivé alors je veux juste dire que c'est énorme", a ajouté Pecco Bagnaia.

Valentino Rossi Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Peu avant la course, au micro du site officiel du MotoGP, c'est Valentino Rossi, patron de la VR46 Riders Academy dont est membre Marco Bezzecchi, qui avait souligné son étonnement face à cette sanction. "Marco a commis une faute", a admis l'Italien, "mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il ne puisse pas courir."

Une suspension pour raison disciplinaire, telle que celle dont a écopé Marco Bezzecchi, est rarissime et particulièrement dans la catégorie MotoGP, d'où l'étonnement qu'ont exprimé Pecco Bagnaia et Valentino Rossi.

Le geste du pilote Aprilia est toutefois lui aussi d'une rare gravité, sans comparaison avec les récents moments d'agacement ayant pu concerner Fabio Quartararo au GP de France 2025 (il avait été privé de dix minutes d'essais) et Marc Márquez au GP du Japon la même année.

Les commissaires de la FIM ayant décidé de sanctionner le pilote italien ont mis en avant le fait que son comportement rentrait dans les gestes punis selon l'article 3.3.2.2 du règlement, lequel décrit "toute action portant atteinte aux intérêts des compétitions ou du sport, commise par une personne ou un groupe de personnes lors d'une manifestation".