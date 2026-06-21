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Bezzecchi présente ses excuses après avoir frappé un commissaire de piste

Privé de course dimanche à Brno, Marco Bezzecchi se dit désolé pour son geste agressif, admettant que "rien ne le justifie".

Léna Buffa
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Au lendemain de sa suspension par les commissaires de la FIM, Marco Bezzecchi s'est exprimé pour la première fois sur l'incident pour lequel il est sanctionné.

Le pilote Aprilia a posté un bref commentaire sur ses réseaux sociaux afin de présenter ses excuses au commissaire de piste qu'il a bousculé et frappé alors que sa moto était en train d'être dégagée du bac à gravier, après sa chute à deux tours de l'arrivée de la course sprint, samedi à Brno.

Son geste de colère, largement diffusé sous tous les angles, a entraîné une sanction lourde et exemplaire, justifiée par le fait qu'il a enfreint les règles du championnat en matière de respect des marshalls et nui à l'image du MotoGP.

"Je voudrais m'excuser auprès de toute la communauté MotoGP pour mon comportement à l'égard du commissaire de piste", écrit Marco Bezzecchi. "Je suis désolé également parce que je sais tous les efforts et les sacrifices que font les commissaires pour assurer notre sécurité. Ce comportement ne devrait pas arriver et rien ne le justifie. Je demande pardon à tout le monde, à Aprilia Racing et à tous mes fans."

 

Le pilote s'est également rendu ce matin au poste de commissaire situé dans le virage dans lequel s'est passé l'incident, afin de s'excuser en personne auprès du marshall qu'il a frappé et de lui offrir ses gants.

 

Après la décision rendue samedi soir par le panel de commissaires de la FIM, Marco Bezzecchi a fait appel par l'intermédiaire de son équipe, appel rejeté après une audience dans la soirée. Aprilia a précisé dimanche matin ne pas aller plus loin et donc ne pas saisir la Cour d'appel internationale de la FIM pour contester cette décision.

Bezzecchi ne sera donc pas au départ de la course qui se tiendra cet après-midi à Brno et pour laquelle il s'était qualifié quatrième. Leader du championnat depuis deux mois, il se trouve plus menacé que jamais, avec seulement 15 points d'avance sur le deuxième pilote classé, Jorge Martín. Actuellement cinquième, Marc Márquez est revenu à 65 points. Son absence ce dimanche, après sa chute dans le sprint, vaudra à Bezzecchi son premier score vierge de la saison.

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