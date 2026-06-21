Aprilia explique la raison de son appel après la suspension de Bezzecchi

Au lendemain de l'incident survenu entre Marco Bezzecchi et un marshall du circuit de Brno, la situation s'apaise peu à peu. Le pilote, suspendu pour la course de ce dimanche, a présenté ses excuses, par le biais d'une brève note sur ses réseaux sociaux mais aussi en se rendant au poste du commissaire à qui il a donné un coup.

Par la voix de son PDG, Aprilia Racing s'est jointe à ces excuses. Massimo Rivola a souligné que le geste de son pilote était intolérable, sous-entendant donc qu'une sanction était justifiée.

"Nous voulons nous aussi nous excuser auprès du commissaire. Nous acceptons la pénalité. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement", a déclaré le responsable italien au micro du site officiel du MotoGP.

"Comme vous pouvez l'imaginer, Marco est déçu", a également fait savoir Massimo Rivola au diffuseur espagnol DAZN. "Ils sont jeunes, ils peuvent avoir des pics d'adrénaline, mais cela ne justifie en aucun cas ce qu'il a fait."

Aprilia a néanmoins déposé samedi soir un appel au nom de Marco Bezzecchi, dans les délais et les conditions impartis. Cette réclamation a donné lieu à une audience devant les commissaires d'appel de Fédération internationale de motocyclisme, durant laquelle Massimo Rivola et le team manager Paolo Bonora ont été entendus, de même que les membres du collège de commissaires ayant acté la sanction.

Ce matin, Massimo Rivola précise que cet appel, finalement rejeté, n'avait pas pour motivation de contester le fait que son pilote soit sanctionné, mais de demander la révision à la baisse la dite sanction.

"La raison pour laquelle nous avons fait appel au début est que nous avions le sentiment que la pénalité était disproportionnée par rapport à ce que nous avions vu dans le passé face à des cas similaires, mais c'est tout. Nous nous tournons vers Assen", indique l'Italien, qui entend donc aller de l'avant. Aprilia a également précisé ne pas contester la décision auprès de la Cour d'appel internationale de la FIM.

Le championnat reste long

Alors qu'Aprilia connaît sa meilleure saison et occupe la tête des trois classements pratiquement depuis le début du championnat, cet incident vient s'ajouter à d'autres qui tendent à créer une très mauvaise série pour la marque. Après les gestes de fort énervement observés au stand à Barcelone, puis l'accident provoqué par Jorge Martín en Hongrie, voici donc un troisième Grand Prix entaché pour Noale.

Questionné par le site officiel pour savoir si Aprilia n'est pas en train de gâcher une opportunité en or, Massimo Rivola a répondu : "Je pense que le championnat est très, très long. Nous avons une moto compétitive et des pilotes qui le sont également, alors le championnat sera bien assez long, pour nous comme pour les autres."

Au micro de DAZN, il a ajouté : "Nous avons une course de moins. Comme je l'ai déjà dit, le championnat est très long. Je l'ai dit quand les choses se passaient bien, et je le répète maintenant."

Avec Oriol Puigdemont