L'erreur "idiote" d'Acosta : "Je ne cherche pas d'excuses"

Quelques heures après une première pole position, obtenue grâce à un tour annulé pour Marc Márquez, Pedro Acosta était en mesure de s'offrir son premier succès en course sprint à Motegi, mais il a tout perdu à cause d'une chute. Le pilote Tech3 a été doublé par Pecco Bagnaia et Enea Bastianini au départ, avant de profiter d'une erreur de ce dernier quelques virages plus loin et de reprendre la tête au troisième tour. Il creusait un petit écart quand il a perdu le contrôle de sa KTM.

"C'était une erreur idiote", a reconnu Acosta devant les journalistes. Sur le site officiel du MotoGP, il a expliqué les circonstances de sa chute : "Je suis sorti un peu large au virage 6 et j'avais un peu plus d'angle, j'étais un peu plus large que d'habitude au virage 7."

Pour Bagnaia, Acosta ne prenait pas de risques inconsidérés mais se montrait agressif dans un moment critique. "À mon avis, il poussait fort mais ça restait dans la limite", a explique le pilote Ducati. "C'est juste que dans ce tour-là, il avait plu un peu plus et il continuait à pousser pour vraiment rouler fort. Ça peut arriver. Il peut se le permettre."

"Quand je me suis dit que j'allais ralentir pendant un tour pour faire refroidir mon pneu avant, il est tombé", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas comment ça aurait fini, de toute façon il était très rapide."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP du Japon

Acosta n'a pas voulu se cacher derrière les conditions précaires pour justifier son erreur. "Je ne cherche pas d'excuses, je cherche des solutions", a expliqué l'Espagnol, précisant qu'il "ne pleuvait pas, il n'y avait rien" dans le virage où il est tombé. "Au final, ce n'est pas le moment de chercher des excuses et de dire qu'il y avait de l'huile sur la piste."

Celui qui est désormais assuré mathématiquement de terminer meilleur rookie de la saison a même affirmé que les leaders ne roulaient "pas super vite" au moment de sa chute : "Je restais coulé, je ne faisais rien de différent. Avant ma chute, au virage 5, [...] j'étais coulé. J'attaquais mais disons que ce n'était pas hors de contrôle. Les chronos n'étaient pas incroyables. Il faut accepter l'erreur, c'est tout."

Acosta semble coutumier du fait puisqu'il était tombé en course après son unique pole en Moto3, à Valence en 2021, et après sa première en Moto2, en France l'année suivante : "Ça devient une tradition de tomber quand je fais ma première pole, dans toutes les catégories. Demain, ça sera la deuxième fois que je partirai premier et normalement, la deuxième fois se passe mieux."

À ses yeux, cette pole était un moment moins fort que la perspective d'une victoire : "C'est sûr que c'était particulier mais c'était encore plus particulier de rêver de cette première victoire en sprint. Il faut se concentrer sur demain."

Une leçon à retenir

Pedro Acosta ne veut pas que cette chute reste uniquement une déception, préférant la transformer en expérience utile pour son apprentissage du MotoGP. Il ne veut pas non plus qu'elle prenne le pas sur sa très bonne forme du moment, qui lui permet de lutter de plus en plus avec des Ducati pourtant largement dominatrices cette saison.

"Je suis tombé alors que j'étais performant aujourd'hui. Il faut retenir les bonnes choses et celles qui ne le sont pas tant, à savoir la chute. Il faut retenir le positif, j'étais rapide aujourd'hui, je faisais peut-être mon meilleur sprint en MotoGP. J'ai vu comment la KTM évolue parce que depuis quatre courses, on est super forts, plus proches de l'avant dans une course, plus loin dans d'autres, mais on a pu se battre avec eux, dans ce top 4 ou 5."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il faut être satisfaits et savoir ce que l'on améliore. Mais ça n'enlève pas que c'était de ma faute et dans une autre course, il y aura une erreur venant d'autre chose."

"Je dois dire qu'avec ma chute en Moto2 au Mans, c'était plus douloureux, mais cette chute m'a vraiment fait grandir", a-t-il rappelé. "J'espère que ce sera aussi le cas. J'avais dit que j'étais en mesure de gagner. C'est arrivé au Mans et je suis tombé, c'est arrivé au MotorLand et je suis tombé, mais je ne suis pas tombé en étant premier. Je pense que [...] malgré la douleur, cette chute n'apportera que du positif."

L'équipe Tech3 ne s'y trompe pas et, plutôt que blâmer son pilote, Nicolas Goyon évoque une journée "inoubliable et historique" pour la formation française, en mettant l'accent sur les performances plus que sur la chute. "En arrivant au Japon, nous savions que la RC16 fonctionnait bien ici et que nous aurions des chances de faire quelque chose de bon, en plus de la très bonne forme de Pedro Acosta", a souligné le team manager. "Mais wahou, Pedro a pris sa première pole position en MotoGP, dans sa première saison, ce qui est une performance incroyable."

"Il avait de fortes chances de podium dans le sprint, il a pris un excellent départ, avec un excellent rythme, il a doublé de grands noms comme Bastianini et Bagnaia pour mener la plus grande partie de la course. Il était assez à l'aise et il a essayé d'attaquer pour creuser un plus gros écart mais malheureusement, il a perdu l'avant et a chuté alors qu'il menait. C'est évidemment triste mais la performance du jour nous apporte beaucoup de confiance pour la course de demain."

Une course pour laquelle Acosta ne veut pas s'emballer : "Ce sera une course difficile, pour le choix de pneu aussi parce que personne n'a fait beaucoup de tours avec le medium. On verra."