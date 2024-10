Martín sauve le maximum au sprint et vise le podium dimanche

Habitué des pole positions, Jorge Martín a réalisé une rare contre-performance dans les qualifications du GP du Japon, ce samedi, en ne sauvant qu'une 11e place sur la grille après être tombé au mauvais moment. Le leader du championnat, qui ne s'était plus aussi mal qualifié depuis plus d'un an, sait à quel point ce désavantage peut peser lourd lorsque deux départs sont à prendre sur la base de la même grille, et il s'est donc efforcé de le compenser autant que possible dans la première étape que constituait le sprint.

À la clé, il y a une quatrième place plus qu'honorable, due en grande partie à un départ très réussi. L'Espagnol admet néanmoins que terminer hors du podium alors que son rival Pecco Bagnaia a décroché les 12 points de la victoire est "un peu douloureux", mais il fait désormais confiance au potentiel qu'il estime avoir pour mieux figurer à l'arrivée de la course principale, dimanche.

Cette quatrième place est-elle satisfaisante après la 11e place obtenue en qualifications ?

Oui, après les qualifs, je suis content de ce résultat, c'est sûr. Je pense que ça aurait pu être bien mieux si j'avais été à l'avant de la grille de départ. En partant 11e, c'était le maximum que je pouvais faire aujourd'hui.

J'ai perdu beaucoup de confiance quand les gouttes de pluie ont commencé à tomber […] et je ne me sentais pas d'attaquer. J'ai donc perdu beaucoup de terrain sur Marc [Márquez] et sur les premiers. Mais je crois qu'en conditions pleinement sèches, j'ai le potentiel de me battre pour le podium, donc je pense que demain je pourrai être dans le coup. J'ai aussi vu quelques petites choses par rapport à Marc, que je dois résoudre pour demain, alors j'ai désormais plus de confiance avant d'aborder la course de demain.

Que s'est-il passé pendant les qualifications ?

C'était une erreur… Enfin, pas une erreur parce qu'il pleuvait alors il était difficile de ne pas tomber. J'ai essayé de faire un super tour, j'étais lancé pour faire un petit 1'43 et j'ai perdu l'avant à cause de la pluie. C'est une erreur normale quand on pousse au maximum et que les conditions ne sont pas les meilleures.

Comment comprendre où est la limite quand il y a une légère pluie comme cela ?

C'est vraiment très difficile. On attaque tout simplement, et quand on voit des gouttes de pluie on essaye de ne plus s'incliner de la même façon, de piloter comme on le fait sur le mouillé, mais en pneus slicks ça n'est pas facile. Il y a des pilotes qui n'ont rien à perdre, donc ils prennent un peu plus de risques, mais ceux qui, comme Pecco et moi, se battent pour le championnat, doivent prendre moins de risques et essayer de ne pas tomber.

Les soucis d'hier sont résolus ?

Oui, j'ai beaucoup progressé. Je suis revenu à mon set-up standard et tout est devenu un peu plus normal. Par contre, ce ne sont peut-être pas les réglages idéaux pour cette piste, alors je vais essayer de faire quelques changements demain pour essayer d'améliorer mes sensations. On est un peu à part par rapport au set-up moyen des pilotes Ducati et réduire cette différence m'aidera à stopper un peu mieux la moto.

Qu'as-tu vu chez Márquez ?

Je ne peux pas dire grand-chose mais son quatrième secteur est assez impressionnant, et moi je pilotais comme si j'avais une Moto3. Vraiment, vraiment mal. Je n'arrivais pas à rétrograder de manière naturelle, j'avais du mal avec la position de mon corps alors, demain, je vais essayer de trouver une façon naturelle [de piloter] qui soit rapide, comme la saison dernière, et de rester constant sur l'ensemble des tours.

Comment as-tu géré le départ depuis la quatrième ligne ?

J'ai essayé de bien visualiser le départ avant et ça s'est passé d'une manière assez similaire. Je m'attendais à prendre peut-être une trajectoire différente mais j'ai fini par en changer à la dernière seconde et c'était très bien, alors je vais essayer de refaire la même chose demain. Je prends d'assez bons départs donc je pense que je peux dépasser trois ou quatre pilotes, et ensuite on verra.

Quel est ton objectif pour demain ?

Je suis plus confiant maintenant qu'avant le sprint. Je pense avoir vu de bonnes choses que je peux améliorer pour demain, et je crois qu'on a le potentiel pour se battre pour le podium alors je vais essayer. Je pense pouvoir être proche de Pecco demain. Ce qui sera important, ça va être de comprendre si j'arrive à prendre le même départ ou non et, à partir de là, je vais essayer d'aller chercher un bon résultat.