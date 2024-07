Plus difficile de gagner aujourd'hui pour un rookie, selon Acosta

On sait depuis trois semaines que Pedro Acosta ne battra pas le record de précocité établi par Marc Márquez à sa première victoire en MotoGP. Le Catalan avait 20 ans et 63 jours quand il a décroché son premier succès dans la catégorie, lors du GP des Amériques 2013, et le rookie du team Tech3 atteint aujourd'hui ce cap. Sa dernière opportunité de faire mieux que son aîné résidait dans le Grand Prix qui a précédé la pause estivale, en Allemagne, cependant il n'a pas été en mesure de s'y mêler à la lutte.

Quand il a quitté le Sachsenring, Acosta, qui ne manque pas de caractère, avait avoué son soulagement, le prochain rendez-vous étant fixé pour le 4 août, date à laquelle il aura dépassé l'âge d'un possible nouveau record. "Tant mieux, comme ça vous n'allez plus me bassiner avec le sujet ! Ça devient un peu lourd", avait-il fait savoir aux journalistes.

Lui, ce qui l'intéressait, c'était de décrypter une première moitié de saison qui le laisse insatisfait et de se rendre à l'usine KTM pour donner l'impulsion aux progrès nécessaires. Acosta n'est pas du genre à s'incliner devant l'adversité, ni à se laisser affecter par les obstacles qui se dressent sur son chemin. Ses objectifs sont bien plus élevés qu'un simple record d'âge, aussi ne s'arrête-t-il pas à quelques statistiques et balaye vite le sujet lorsqu'il est évoqué.

Il n'en demeure pas moins que, dès ses débuts en Grand Prix il y a quatre ans, le pilote de Mazarrón a étonné par son talent et sa rapidité. Avec son arrivée en MotoGP, cette saison, il a pris bien plus d'envergure encore et l'on a découvert un pilote qui a l'étoffe d'une légende. Pour autant, il juge que la comparaison à laquelle il a été soumis par rapport à son iconique aîné, et à d'autres légendes également, est quelque peu faussée par les différences existant entre les époques.

Par rapport à 2013, lorsque Marc Márquez s'est imposé dès son deuxième départ, mais aussi aux années 1990, quand Max Biaggi a gagné le premier Grand Prix qu'il disputait en 500cc (le GP du Japon 1998), ou aux années 2000, où l'on a vu des pilotes comme Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo remporter ce qui était respectivement leur quatrième et troisième course (les GP de Chine 2006 et du Portugal 2008), le MotoGP actuel complexifie énormément le travail des pilotes avec une électronique, des spoilers et des pneus créant un ensemble qui requiert un pilotage quasi-chirurgical.

Aux yeux d'Acosta, cela rend les débuts des jeunes pilotes très difficiles et éloigne leurs chances de s'imposer rapidement. "Avant, il y avait moins de choses à prendre en compte, notamment parce qu'il y avait les deux Honda et les deux Yamaha, et c'est tout", juge-t-il. "Si vous revenez à l'époque de Sete Gibernau, il était sur la Honda de Telefonica, il y avait Max Biaggi et les deux Repsol Honda et rien d'autre. Même les Yamaha avaient du mal à gagner dans ces années-là. Il y avait quatre Honda."

"Puis est arrivée l'époque de Valentino Rossi et de Jorge Lorenzo avec Yamaha, et devant, il y avait les deux Honda et les deux Yamaha. À cette époque, un très mauvais résultat se traduisait parfois par une quatrième ou une cinquième place. Les motos étaient moins réactives face au changement de nombreux détails, comme le vent. Aujourd'hui, lorsque l'air change, il ne frappe pas dans les ailerons comme il le devrait, ça devient instable, le holeshot arrière est affecté, etc."

En neuf Grands Prix MotoGP, Pedro Acosta a décroché deux podiums et trois médailles en course sprint. Photo de: GasGas Factory Racing

"Je crois que le niveau était tout aussi élevé, sauf qu'il y avait moins de pilotes au plus haut niveau, pour des raisons externes. On jouait une quatrième ou une cinquième place, avec des pilotes comme Cal Crutchlow ou Álvaro Bautista qui créaient presque la surprise quand ils parvenaient à se hisser sur la première ligne de la grille. À part quelques exceptions comme celles-ci, il était très rare de voir un pilote rapide qui n'était pas sur une moto d'usine."

Acosta face au mur du rookie ?

Pedro Acosta a décroché son premier podium lors de la deuxième course en MotoGP, au Portugal, où il s'est classé troisième. Dans la foulée, il est monté sur la deuxième marche du podium à Austin. Depuis, il n'a pas fait mieux que cinquième, au GP d'Italie, ayant notamment connu trois chutes en quatre Grands Prix.

Ce léger passage à vide est-il le signe qu'il se heurte à une sorte de mur du rookie ? "Je ne pense pas que l'on se heurte à un mur. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est comment améliorer la moto", a-t-il clarifié lorsque la question lui a été posée en Allemagne.

Quant à la précocité des victoires en MotoGP, c'est un sujet qu'il pourra aborder avec son futur coéquipier Brad Binder, le Sud-Africain ayant gagné dès son troisième Grand Prix, en 2020.