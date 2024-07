Acosta ne se donne pas la moyenne après la première partie de saison

Du haut de ses 20 ans et après ses neuf premiers Grands Prix MotoGP, Pedro Acosta occupe le sixième rang du championnat avec plus de points que les autres pilotes du groupe KTM. Il est monté deux fois sur le podium, est passé à 1"7 de la victoire à Austin, où on l'a vu se qualifier en première ligne, et a également cumulé trois médailles en course sprint.

Pour autant, l'Espagnol n'est pas satisfait de sa première partie de championnat. Lui qui n'a que trois saisons d'expérience au plus niveau mais deux titres en poche, il n'est pas franchement là pour jouer les spectateurs. Ambitieux, il s'agace des occasions manquées comme des points faibles qui limitent parfois les KTM.

Ses débuts ont pourtant marqué les esprits. D'emblée, il a surpassé les autres KTM, au point de modifier la dynamique du groupe en plaçant l'attention sur le stand Tech3 plus que sur celui de l'équipe d'usine. Personne ne doute qu'il ait l'étoffe des plus grands champions et le constructeur lui a logiquement fait une place de choix dans l'équipe officielle pour les deux prochaines saisons. Mais une certaine frustration se fait sentir chez Acosta.

S'il rassure sur le fait que "Rome ne s'est pas faite en un jour", le fait est que la RC16 a pris du retard dans son développement face à ses rivales. Le jeune pilote lui-même a commis quelques erreurs, bien légitimes pour un débutant mais suffisamment agaçantes à ses yeux puisqu'il occupait de bonnes positions au Mans, à Assen et surtout à Barcelone quand il est tombé. Ces trois Grands Prix en l'espace de quatre manches marqués par une chute pèsent lourd au championnat alors qu'il n'est qu'à 15 points du top 5 et 56 de Marc Márquez, troisième.

En Allemagne, bien qu'il ait encore été le premier pilote KTM à l'arrivée, il jugeait son week-end "mauvais" et se satisfaisait tout juste d'avoir évité qu'il tourne au "désastre". Dans la foulée, il prenait la direction de l'Autriche pour passer plusieurs jours à l'usine KTM et poser d'importantes bases à la suite du travail devant être mené.

Interrogé à l'issue du week-end du Sachsenring pour savoir s'il était content de sa première partie de saison, Pedro Acosta a répondu : "Pas suffisamment content." Expliquant qu'il se donne la note de "4,5/10" pour ces quatre premiers mois de compétition, il a poursuivi : "Disons que j'ai grandi avec cette mentalité autrichienne : on sait tout ce qu'on peut réaliser et il semble que j'aurais pu mieux faire. Il faut qu'on considère que ça a été une première partie de saison moyenne car tout peut être amélioré."

"Je sais que ça peut paraître arrogant mais c'est ce que je pense. Si on commence à améliorer beaucoup de choses… Si je n'étais pas tombé au Mans, à Barcelone et à Assen, ça aurait pu être bien mieux, c'est sûr. Mais il faut en passer par ces erreurs et en tirer des leçons."

"Il faut chercher une moyenne et être réaliste, on aurait pu faire beaucoup mieux, c'est sûr, mais aussi beaucoup moins bien. Il y a eu des erreurs de ma part, au Mans, à Barcelone et à Assen. Je ne sais pas combien de points j'aurais pu marquer", s'est-il interrogé, prenant alors comme base les neuf points empochés au Sachsenring. "Si vous multipliez par trois, ça fait beaucoup. Je pense que Marc Márquez en a 166, ça fait beaucoup de points que l'on a perdus."

"Ayant grandi un peu avec la mentalité autrichienne qui veut que l'on soit meilleurs que ce que l'on fait, cela me fait penser que l'on peut toujours faire mieux. Je ne cherche pas d'excuses, je cherche la solution."

Avec Germán Garcia Casanova

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP