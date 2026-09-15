Ai Ogura obtient le feu vert des médecins : il sera en Autriche

Cette fois, c'est le soulagement pour Ai Ogura ! Après avoir dû repousser son retour d'une semaine sur conseil de ses médecins personnels, le pilote japonais a cette fois obtenu leur accord pour tenter de reprendre la compétition au GP d'Autriche, à la fin de cette semaine.

La courte pause ayant fait suite à l'épreuve de Silverstone, au mois d'août, lui a causé bien des soucis puisqu'une chute lors d'un entraînement en motocross lui a valu une fracture du pouce de sa main gauche.

Absent des Grands Prix d'Aragón et de Saint-Marin, Ogura a perdu gros au championnat car s'il était deuxième en arrivant en Angleterre, où son week-end s'était terminé au sol, il a désormais glissé au sixième rang du classement général, à 71 des co-leaders que sont Marc Márquez et Jorge Martín.

S'il n'a plus vraiment espoir d'entretenir ses chances de titre, Ai Ogura peut néanmoins viser une bonne fin de saison, et notamment une solide performance lors de son Grand Prix national qui se tiendra début octobre, à condition de bien se relancer dès cette semaine au Red Bull Ring.

La nouvelle de ce mardi fait suite à des examens de contrôle satisfaisants effectués à Barcelone, où il est suivi. La prochaine étape consistera à passer avec autant de succès le contrôle médical réglementaire qui l'attendra jeudi au circuit, après quoi le vainqueur du GP des Pays-Bas devrait être en piste dès vendredi pour les premiers essais libres du week-end.

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"L'équipe SuperFile Trackhouse MotoGP se réjouit qu'après avoir subi une intervention chirurgicale avant le week-end d'Aragón il y a trois semaines et suivi une rééducation intensive à Barcelone, Ai Ogura se rende en Autriche avec la ferme intention de relancer sa campagne pour le championnat", écrit ce soir l'équipe américaine.

"S'il passe avec succès l'examen médical obligatoire de jeudi, en présence du personnel médical du championnat, il sera de retour au guidon de la SuperFile Trackhouse RS-GP26 n°79, prêt à se remettre au travail pour retrouver sa vitesse, après un mois d'absence."

Rappelons que Lorenzo Savadori, pilote essayeur Aprilia, l'avait remplacé à Alcañiz, mais était indisponible pour Misano, ce qui avait contraint l'équipe Trackhouse à n'aligner qu'une seule moto, celle de Raúl Fernández.