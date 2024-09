KTM confirme Aki Ajo à la tête de son team officiel

KTM a déjà trouvé le successeur de Francesco Guidotti. Dimanche, l'équipe a annoncé le départ de son directeur d'équipe en fin de saison et comme le présentait Motorsport.com, il sera remplacé par Aki Ajo, déjà intimement lié à KTM puisque son équipe est le vaisseau amiral de la marque dans les catégories Moto2 et Moto3.

Lui-même ancien pilote, avec un départ en 125cc en 1993, Aki Ajo a fondé sa propre structure en 2001, justement pour l'engager dans cette catégorie. Il s'est associé à KTM en 2012 et a également aligné son équipe en Moto2 à partir de 2015.

Ajo Motorsport a décroché dix titres des pilotes, dont ceux de Mike Di Meglio puis Johann Zarco, et a permis l'éclosion de plusieurs talents pour KTM, parmi lesquels Brad Binder et Pedro Acosta, qu'Aki Ajo dirigera à nouveau l'an prochain. Les deux hommes ont d'ailleurs été sacrés sous les ordres du Finlandais avant de rejoindre le MotoGP.

"C'est un honneur de me voir offrir ce nouveau grand rôle et d'avoir cette opportunité de travailler en MotoGP avec Red Bull KTM Factory Racing", déclare Ajo. "Le niveau du MotoGP est très élevé actuellement donc nous devons continuer à travailler dans de nombreux domaines et utiliser nos forces pour porter le package de la KTM à un standard encore plus élevé."

"Nous devons continuer à tout donner et je pense que ce projet a déjà de nombreux éléments pour être au sommet ; c'est à nous de les gérer de la meilleure façon. Merci à Stefan [Pierer, grand patron de la marque KTM], Hubert [Trukenpolz, membre du conseil d'administration] Jens [vice président du sport chez KTM] et tout le monde dans la structure KTM."

Aki Ajo a mené Pedro Acosta au titre en Moto3 puis en Moto2 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'annonce de KTM ne fait pas mention de Dani Pedrosa, actuellement pilote d'essais et qui devrait conserver ce poste tout en prenant un rôle dans la direction de l'équipe. Pour l'heure, Pit Beirer se félicite de la promotion, à ses yeux naturelle, d'Aki Ajo vers l'équipe du constructeur en MotoGP.

"Nous avons une relation particulière et une coopération très étroite avec Aki, et nous avons donc senti que c'était la meilleure décision pour faire avancer le projet MotoGP", a expliqué l'Autrichien. "Je l'ai déjà dit et je le redis : il a cru en nous quand nous commencions à prendre place dans ce paddock, donc c'est une confiance et une amitié sans égales."

"La réussite de son équipe parle d'elle-même. Il a remporté des titres avec les deux pilotes qui partageront le garage en 2025 mais ce n'est qu'une partie des connaissances qu'il nous apportera. Nous savons que nous pourrons compter sur un riche passé et évidemment, Aki connait notre entreprise et notre façon de courir."

"Je suis vraiment satisfait et fier que nous abordions ce défi ensemble et que nous puissions poursuivre une histoire commencée il y a longtemps, et qui a déjà connu de nombreux succès et de belles histoires."