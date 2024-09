Bastianini a "dépassé la limite" dans sa folle remontée

Enea Bastianini a longtemps laissé penser que le GP d’Indonésie allait offrir le scénario qu'il connaît le mieux : une entame de course délicate suivie d'une spectaculaire remontée pour jouer les premières places. Tous les éléments étaient réunis jusqu'à sa chute à sept tours de l'arrivée.

Cinquième sur la grille, Bastianini est remonté au deuxième rang à la fin du premier tour mais il était en difficulté avec son pneu arrière, ce qui a permis à Pedro Acosta, Franco Morbidelli puis Marco Bezzecchi de le doubler. Ce n'est qu'après le premier quart de la course que le pilote Ducati a pu hausser son rythme.

Il a alors repris l'avantage sur ses deux compatriotes et alors qu'il pointait à 3"499 du leader Jorge Martín après 17 tours, son retard n'était plus que de 2"536 trois boucles plus tard, avec Acosta toujours entre les deux hommes. Sa remontée s'est brutalement interrompue quand il a perdu l'avant au premier virage.

"Le début a été désastreux parce que c'était impossible de mettre les gaz pour moi, l'arrière glissait trop", a expliqué Bastianini. "Il a fallu huit ou dix tours pour qu'il ait la bonne température. Après, mon rythme s'est amélioré et j'étais rapide. À huit tours de la fin, j'ai fait une erreur au premier virage. J'ai dépassé la limite en essayant de me battre pour la victoire dans le dernier tour."

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Bastianini a reconnu qu'il attaquait "très, très fort" et qu'il est "arrivé un peu plus vite qu'au tour précédent" dans le tour où il a chuté. Il espérait doubler Acosta et se lancer dans un nouveau duel avec Martín, une semaine après le dépassement polémique de Misano, sans la certitude qu'il aurait pu recoller.

"Gagner la course, je ne sais pas [si c'était envisageable]. Il était sûrement possible de prendre la deuxième place. C'était dur avec Pedro parce qu'il était rapide, mais dans les deux ou trois premiers tours, j'avais probablement le rythme pour être très proche de lui, l'attaquer et me battre. Mon objectif était de gagner mais dès le début, Jorge était [devant]. Moi, au début, j'ai eu du mal avec le pneu arrière et c'est comme ça."

Auparavant, Bastianini avait mis quatre tours à se défaire de Morbidelli, ce qui avait augmenté son retard sur les deux leaders : "J'ai fait de mon mieux pour ne pas perdre du temps mais on a eu un petit contact au virage 3, on a perdu beaucoup de temps avec ça. Après, j'ai pu le doubler, mais beaucoup plus tard. C'est la course."