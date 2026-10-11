Aleix Espargaró déclare forfait à Mandalika

L'équipe Honda officielle n'alignera qu'un seul pilote en course principale au GP d'Indonésie. Aleix Espargaró, remplaçant de Joan Mir ce week-end, a préféré déclarer forfait.

Le Catalan s'est lui-même lourdement blessé au mois d'avril dans une grosse chute à Sepang, lors de laquelle il s'est fracturé quatre vertèbres. Espargaró a depuis repris son rôle de pilote d'essais pour Honda et a été appelé pour remplacer Mir à Mandalika, mais il n'est pas suffisamment en forme pour disputer la course.

"En raison de la période d'inactivité physique liée aux blessures subies début 2026 et des exigences physiques particulières du circuit international de Mandalika, Aleix Espargaró et Honda HRC Castrol ont pris la décision de retirer le n° 41 du Grand Prix d'Indonésie, à cause d'une gêne physique", indique Honda.

Après un sprint conclu en 22e position, Aleix Espargaró confiait envisager le forfait afin de se préserver pour un test sur la moto 2027 prévu la semaine prochaine à Sepang. Il a rencontré "beaucoup de problèmes d'arm-pump" et n'avait "pas de force dans le bras".

"Je me sens bien pour des essais", précisait-il samedi. "Dans un test, normalement on enchaîne deux ou trois tours, pas plus. Faire une course ici est une autre [histoire]. Il faut enchaîner beaucoup de tours à un rythme très, très élevé. Ce sont des choses totalement différentes."

Le titulaire de la place, Joan Mir, n'a plus roulé depuis Misano, où il a dû abandonner car il était très affaibli physiquement. Des examens sanguins ont révélé des anomalies et il est depuis absent, sans date de retour fixée pour le moment.

Takaaki Nakagami l'a remplacé au Red Bull Ring puis Somkiat Chantra était aligné à Motegi. Nakagami était également engagé en wild-card au Japon mais il s'est blessé dès son premier tour en piste, tandis que Chantra n'est pas disponible ce week-end en raison de la manche d'Estoril en WorldSBK, ce qui explique pourquoi Espargaró a été appelé malgré ses limites actuelles.

Lire aussi : MotoGP La grille de départ du Grand Prix d'Indonésie MotoGP