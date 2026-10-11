Aleix Espargaró déclare forfait à Mandalika
Affaibli physiquement, Aleix Espargaró a renoncé à disputer le GP d'Indonésie. Le remplaçant de Joan Mir se préserve pour un test à Sepang.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
L'équipe Honda officielle n'alignera qu'un seul pilote en course principale au GP d'Indonésie. Aleix Espargaró, remplaçant de Joan Mir ce week-end, a préféré déclarer forfait.
Le Catalan s'est lui-même lourdement blessé au mois d'avril dans une grosse chute à Sepang, lors de laquelle il s'est fracturé quatre vertèbres. Espargaró a depuis repris son rôle de pilote d'essais pour Honda et a été appelé pour remplacer Mir à Mandalika, mais il n'est pas suffisamment en forme pour disputer la course.
"En raison de la période d'inactivité physique liée aux blessures subies début 2026 et des exigences physiques particulières du circuit international de Mandalika, Aleix Espargaró et Honda HRC Castrol ont pris la décision de retirer le n° 41 du Grand Prix d'Indonésie, à cause d'une gêne physique", indique Honda.
Après un sprint conclu en 22e position, Aleix Espargaró confiait envisager le forfait afin de se préserver pour un test sur la moto 2027 prévu la semaine prochaine à Sepang. Il a rencontré "beaucoup de problèmes d'arm-pump" et n'avait "pas de force dans le bras".
"Je me sens bien pour des essais", précisait-il samedi. "Dans un test, normalement on enchaîne deux ou trois tours, pas plus. Faire une course ici est une autre [histoire]. Il faut enchaîner beaucoup de tours à un rythme très, très élevé. Ce sont des choses totalement différentes."
Le titulaire de la place, Joan Mir, n'a plus roulé depuis Misano, où il a dû abandonner car il était très affaibli physiquement. Des examens sanguins ont révélé des anomalies et il est depuis absent, sans date de retour fixée pour le moment.
Takaaki Nakagami l'a remplacé au Red Bull Ring puis Somkiat Chantra était aligné à Motegi. Nakagami était également engagé en wild-card au Japon mais il s'est blessé dès son premier tour en piste, tandis que Chantra n'est pas disponible ce week-end en raison de la manche d'Estoril en WorldSBK, ce qui explique pourquoi Espargaró a été appelé malgré ses limites actuelles.
Partager ou sauvegarder cet article
Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"
Honda confirme Espargaró à la place de Mir pour l'Indonésie
Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie
Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue
Une livrée rétro pour les Honda au GP du Japon
Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda
Dernières actus
Warm-up - Fernández en tête malgré une main amoindrie
Aleix Espargaró déclare forfait à Mandalika
Isack Hadjar, récit d'une journée cauchemar
Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires