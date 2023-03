Aleix Espargaró : "Pol a eu beaucoup de chance", un accident "inacceptable"

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró a donné quelques nouvelles de son frère Pol en rencontrant les journalistes à Termas de Río Hondo, jeudi, veille des premiers essais du Grand Prix d'Argentine. Le cadet de la fratrie se trouve actuellement à l'hôpital à Barcelone, où il a été transféré samedi dernier à la suite d'un grave accident dont il a été victime pendant la première journée d'essais de la manche portugaise.

Tombé dans le virage 10, le pilote Tech3 a fini sa course contre un mur de pneus, dans une dynamique qui lui a causé plusieurs traumas et factures, mais qui a aussi provoqué la colère de ses comparses. Immédiatement, ceux-ci ont demandé la mise en place immédiate d'un airfence dans cette portion de la piste et rappelé par ailleurs que les graviers du circuit de Portimão ont déjà à plusieurs reprises été pointés du doigt pour leur taille.

Avec quelques jours de recul, Aleix Espargaró veut croire que cette chute va enfin faire changer les choses. "Ça n'est pas entre mes mains, mais j'espère que oui", a-t-il fait savoir ce jeudi. "On a eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être bien pire pour Pol avec cette chute. La vitesse qu'il a prise quand il est arrivé dans les graviers et l'impact qu'il a subi, c'était dingue. Il a toute la mâchoire cassée, de la bouche jusqu'à l'oreille. Il n'entendait carrément rien, parce que la mâchoire poussait sur l'oreille. C'est dingue l'impact qu'il a subi. C'est inacceptable. Un pilote ne peut pas heurter le mur comme ça. Complètement inacceptable ! Alors je crois qu'on en tirera des leçons."

Rapidement, les médecins se sont montré rassurants quant à l'état de Pol Espargaró après sa chute, indiquant qu'il était conscient et bougeait les bras et les jambes. La liste des lésions qu'il a subies traduit toutefois la violence du choc, avec "une forte contusion pulmonaire", "une grosse contusion polytraumatique sur l'ensemble de la colonne vertébrale", ainsi que des fractures à la mâchoire et au dos.

"Pol va mieux", a souligné aujourd'hui Aleix Espargaró. "Il a évidemment eu une grosse chute. Après avoir beaucoup parlé avec les médecins et avec lui ces derniers jours, mon point de vue c'est qu'il a eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. On ne peut pas imaginer l'impact qu'il a pris à la tête. Même avec l'un des meilleurs casques du paddock, vous n'imaginez pas comment était sa tête."

"Il a eu beaucoup de chance parce que les graviers n'étaient pas bons du tout. Après avoir poussé pendant quatre ans pour les graviers, il va enfin se passer quelque chose. Et il n'y avait pas non plus d'airfence, donc on a eu de la chance et Pol va, je l'espère, bientôt revenir courir avec nous après ce qui était une grosse chute."

