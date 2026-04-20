Álex Márquez évoque un "accord verbal" des pilotes pour leur avenir

La conjoncture annonçait un marché des pilotes très riche cette année et, pensait-on, de nombreuses annonces de transferts avant même le début du championnat. Finalement, un seul contrat a été officialisé, la prolongation attendue de Marco Bezzecchi chez Aprilia, et tout le reste demeure en suspens.

La raison ? Des négociations portant sur d'autres accords, ceux qui lient les constructeurs au championnat, et qui sont logiquement prioritaires à sceller avant que les équipes puissent se constituer. Les discussions se prolongent, sur fond de désaccord portant sur la manière de rétribuer les équipes, et cela ne fait que repousser un peu plus les annonces de pilotes.

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Álex Márquez a confirmé cette explication que nous avions donnée il y a quelques semaines. Lui-même attendu chez KTM alors qu'il pilote aujourd'hui une Ducati officielle dans l'équipe Gresini, il a expliqué en marge d'un événement de son sponsor Momoven, ce week-end, que tout le monde reste suspendu aux négociations entre l'association des constructeurs (la MSMA) et les instances du MotoGP.

"Tout est en stand-by en raison des négociations entre la MSMA et le championnat. On ignore si ces négociations vont se poursuivre. Pour l'instant, la réalité c'est qu'il n'y a pas de championnat l'année prochaine. Aucune usine n'a encore signé. Vont-ils parvenir à un accord ? Bien sûr. Mais pour l'instant, il n'y a pas de MotoGP [en 2027]."

Mais Álex Márquez a également convenu que tout le monde s'était préparé à la suite : "Pour ce qui est de l'avenir, je crois que d'une manière générale, pratiquement tout le monde n'a certes pas signé mais a un accord verbal d'une façon ou d'une autre quant à là où il ira. Mais il est vrai que tant qu'il n'y a pas d'accord [entre le championnat et les constructeurs], rien ne peut être signé [entre les équipes et les pilotes]."

Il y a quelques jours, dans une interview accordée à Motorsport.com, Álex Márquez avait évoqué entre les lignes son départ du clan Ducati en soulignant rester impliqué dans le développement de la Desmosedici jusqu'à la fin de son contrat.

Selon ce que laissent penser les accords, non officiels pour le moment, qu'ont trouvés beaucoup de pilotes pour la saison prochaine, il ne resterait tout au plus que deux places libres dans les équipes d'usine. Peut-être même moins, car Maverick Viñales a un temps été pressenti pour faire équipe avec Álex Márquez chez KTM, avant que ses problèmes à l'épaule ne poussent à une certaine prudence.

Marc Márquez devrait quant à lui être associé à Pedro Acosta chez Ducati, Pecco Bagnaia devrait rejoindre Marco Bezzecchi chez Aprilia et Jorge Martín former un nouveau duo Yamaha avec Ai Ogura tandis que Fabio Quartararo est attendu chez Honda.

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