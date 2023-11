Aprilia teste une solution pour canaliser l'air chaud autour du pilote

Si le problème n'est pas nouveau, le GP de Thaïlande devait forcément marquer un tournant sur le sujet : la très forte chaleur ressentie au guidon de l'Aprilia a fait des dégâts auprès de ses pilotes, jusqu'à même pousser à l'abandon un Maverick Viñales n'y tenant plus malgré une condition physique que personne n'oserait remettre en question.

Deux semaines plus tard, les techniciens Aprilia ont fait ce qu'ils ont pu et proposé à leurs pilotes des systèmes de prise d'air sur la RS-GP. La version 2022 de la moto, utilisée par Miguel Oliveira et Raúl Fernández chez RNF, et la version 2023 que pilotent Aleix Espargaró et Maverick Viñales dans l'équipe officielle ont reçu deux pièces légèrement différentes mais basées sur le même principe : canaliser le flux d'air venu de l'avant de la machine pour le mener vers les casques.

L'air passe par une longue ouverture verticale sur la partie gauche de la bulle, servant à l'aspirer avant qu'il soit canalisé par un conduit coudé passant au-dessus du réservoir jusqu'à ressortir face au pilote. Celui-ci bénéficie alors d'une sorte de ventilation censée lui apporter plus de confort. La prise d'air a donc pour fonction de détourner la chaleur générée par la mécanique et de repousser l'air chaud au lieu de le laisser entourer la tête du pilote, générant potentiellement des problèmes respiratoires.

Basé sur des études de flux d'air entourant les pilotes, ce système se veut une solution d'urgence compte tenu des restrictions existant à ce stade du championnat. "En une semaine et avec le règlement, c'est difficile de complètement changer le carénage. Ils travaillent dur pour la moto de 2024 et ils m'ont expliqué toutes les idées qu'ils ont, mais pour le moment ça va être difficile [de faire plus]", concède Aleix Espargaró après la première journée d'essais à Sepang.

"Évidemment, ça ne faisait pas partie du design initial, donc ils ont un peu de mal à voir la piste devant eux", note déjà Paolo Bonora, directeur technique d'Aprilia Racing, questionné par le site officiel du MotoGP, "mais il est nécessaire de le conserver car ils ont eu beaucoup de mal lors de la dernière course, ne serait-ce que pour voir le drapeau à damier. Maverick avait finalement décidé de rentrer au stand car ça n'était pas sûr pour lui de rester en course, et nous étions d'accord avec lui."

Le système testé aujourd'hui ne résout pas tout, mais une certaine amélioration a tout de même été perçue par les pilotes. "On reçoit plus d'air, surtout autour du cou, qui est la zone où on a des difficultés. On reçoit plus d'air chaud… J'imagine que c'est mieux que pas d'air du tout", souligne ainsi Miguel Oliveira.

"Malheureusement, aujourd'hui il ne fait pas chaud [33°C tout de même, ndlr] alors on n'a pas vraiment pu l'utiliser, mais on a mis des capteurs et ça a permis de réduire la température de 5°C", révèle quant à lui Maverick Viñales, qui doutait pourtant de la possibilité de trouver une solution en si peu de temps. "On va voir si la différence est plus importante encore avec une température plus élevée. J'espère que oui. Je dois remercier Aprilia parce qu'ils ont vraiment fait du bon boulot en si peu de temps."

Le système de prise d'air sur l'Aprilia RS-GP 2023 de Maverick Viñales, légèrement différent de celui du team RNF, visible en haut de cet article.

"RNF a essayé un système et nous un autre. Le système de RNF semble un peu mieux que celui que j'ai essayé cet après-midi", explique Aleix Espargaró. "Ça semble un petit peu mieux, mais l'endroit où se trouve la prise d'air est là où je place le casque en ligne droite, alors ça n'est pas très facile. Et de toute façon, ça ne fait pas une grande différence. Je ne pense pas en tout cas que c'était le bon jour pour l'essayer. Quand on ne fait pas plus de cinq ou dix tours de suite, c'est difficile à comprendre. Je pense qu'on se fera une idée pendant le sprint."

La véritable évaluation de ce système ne se fera en effet que pendant les courses, particulièrement celle de dimanche qui s'étendra sur plus de 40 minutes. "Il est difficile de comprendre si nous avons fait du bon boulot", admet Paolo Bonora. "Bien entendu, la course sprint est beaucoup plus facile car elle dure beaucoup moins longtemps et les pilotes souffrent beaucoup moins des problèmes liés à la chaleur durant cette course d'une durée réduite de moitié", note le technicien, curieux néanmoins de voir comment se sentiront les pilotes samedi après-midi avec cette aide.

"J'ai le sentiment que c'est un point sur lequel on a progressé, qui me permet d'être détendu en ligne droite", souligne Raúl Fernández. "Mais le problème, comme je le leur ai dit, c'est qu'on ne saura pas [si ça fonctionne] avant la course. C'est avec l'aspiration qu'on saura si ça fonctionne ou pas, avec l'air chaud en provenance d'une autre moto. Donc pour moi, ça a très bien fonctionné aujourd'hui mais on ne le saura pas réellement avant la course."

Avec Franco Nugnes