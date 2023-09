Un asphalte jugé "désastreux" mais pas dangereux à Barcelone

Tout au long du week-end, les pilotes se sont plaint du manque d'adhérence chronique du circuit de Barcelone. Les Aprilia sont souvent très performantes dans ces conditions et cela s'est confirmé avec le doublé historique de la marque, mais Aleix Espargaró a eu autant de mal que ses adversaires à s'adapter à cette piste très glissante.

"Même si j'ai gagné deux fois ce week-end, je n'aime pas vraiment rouler ici avec peu d'adhérence", a confié le Catalan, qui s'est néanmoins montré rassurant sur les conditions, moins critiques que sur les circuits très bosselés : "Je dois dire que ce n'est pas dangereux. C'est glissant, oui."

"S'ils refont la surface, parfait, ce sera plus fun, mais sinon ce n'est pas une question de sécurité. Par exemple, en Amérique c'était une question de sécurité à cause des bosses, mais ce n'est pas le cas [à Barcelone]. Je ne pense pas que ce soit dangereux ici. S'ils refont l'asphalte, c'est mieux, sinon ça va."

Une opinion totalement partagée par Marco Bezzecchi, en quête d'adhérence tous les ans sur le circuit de Barcelone, quelle que soit la catégorie : "Ici, l'usure est forte et le niveau de grip est presque gênant, au sens où l'asphalte est désastreux.”

"En termes de sécurité, je pense qu'on est bon", a ajouté l'Italien. "Et puis, ils ont aussi amélioré les voies de dégagement, je pense qu'ils ont fait du bon travail. Le problème, c'est qu'à mon avis c'est une caractéristique d'ici, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de traction, on n'avance pas, que dalle. On met les gaz et on ne bouge pas. C'était déjà comme ça en Moto2 et ça l'est encore plus en MotoGP. Mais la piste est sûre et elle est même très belle, c'est vraiment dommage que le bitume soit comme ça."

Pecco Bagnaia plus inquiet

Pecco Bagnaia s'est montré plus alarmiste, allant jusqu'à estimer que renouveler l'asphalte sera nécessaire pour que le MotoGP puisse revenir à Barcelone. "Je pense que cette piste dépasse la limite depuis deux ou trois ans", expliquait le Champion du monde en titre avant son spectaculaire highside en course. "C'est très glissant, c'est un peu dangereux à certains endroits parce qu'on ne peut pas trouver la traction. On patine beaucoup, le pneu arrière devient super chaud et c'est très difficile à gérer. C'est impossible à gérer si on veut être rapide."

"Pour moi, pour qu'on revienne ici ils doivent vraiment songer à refaire l'asphalte. On sait qu'il y a un problème quand il y a un nouvel asphalte ici, en un ou deux ans il redevient blanc, comme l'actuel. Mais c'est mieux d'essayer que de continuer comme ça parce que c'est très glissant."

À Austin, les pilotes estimaient que les F1 contribuaient à rendre le circuit bosselé, en raison de leur puissance à l'accélération et de leur force au freinage, mais Bagnaia estime que le niveau d'adhérence est tellement faible à Barcelone que les monoplaces ne peuvent pas autant "endommager" le circuit.

"Ce n'est pas bosselé, Misano l'est plus, mais à Misano on a beaucoup plus de grip. Ici, il y a moins de bosses mais je pense que la Formule 1 ne trouve pas non plus la motricité et quand c'est le cas, ça les fait glisser comme nous. S'ils ont la motricité, ils forcent sur l'asphalte et ça génère des bosses."