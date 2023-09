Bagnaia "espère" recevoir le feu vert pour rouler à Misano

Pecco Bagnaia va tenter de rouler à Misano. Le leader du championnat est lourdement tombé après un highside au GP de Catalogne et Brad Binder a roulé sur ses jambes, mais il a miraculeusement échappé à toute fracture. Bagnaia est néanmoins sorti de l'hôpital de Barcelone sur des béquilles et diminué physiquement, ce qui met encore en doute sa participation au GP de Saint-Marin. L'Intéressé va en tout faire le déplacement à Misano et espère être en mesure de rouler dès vendredi, cinq jours seulement après la chute.

"Dimanche soir, je suis rentré chez moi avec l'équipe et après m'être reposé, j'ai immédiatement commencé à me préparer pour être prêt à retrouver la piste à Misano", a déclaré l'Italien. "Jeudi, je vais passer le contrôle médical au circuit et si, comme je l'espère, les médecins me donnent le feu vert, je pourrai reprendre la piste vendredi pour la première séance d'essais de mon Grand Prix à domicile."

"Le GP de Saint-Marin est toujours un événement particulier pour les pilotes italiens et en particulier pour les pilotes Ducati. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir disputer les courses samedi et dimanche."

Ducati a par ailleurs confirmé qu'Enea Bastianini, principale victime de la chute dont il a été à l'origine au premier départ à Barcelone, ne sera pas remplacé ce week-end. L'Italien souffre de plusieurs fractures, à la malléole de la cheville gauche et au deuxième métacarpien de la main gauche, et il manquera au moins les trois prochains Grands Prix.

Michele Pirro, le pilote d'essais de Ducati, est régulièrement aligné lorsqu'il faut désigner un pilote remplaçant, mais il disputera le GP d'Italie en wild-card et avec des couleurs différentes de celles de l'équipe officielle. Danilo Petrucci, rappelé pour disputer le GP de France en début de saison, est de son côté indisponible puisqu'il sera à Magny-Cours pour le meeting du WorldSBK. Le règlement obligera à remplacer Bastianini lors des courses suivantes.

Álex Rins, blessé au Mugello au mois de juin, va également faire l'impasse sur le GP de Saint-Marin, après avoir un temps espéré faire son retour après un premier test avec une grosse cylindrée sur le MotorLand Aragón la semaine dernière.