Enea Bastianini a été opéré : il va manquer 3 Grands Prix

Enea Bastianini a été soumis ce lundi à une double opération après les blessures subies hier dans le carambolage du premier virage, au Grand Prix de Catalogne.

Reconnu responsable d'une chute collective qu'il a initiée au départ de la course, le pilote Ducati s'est relevé avec une fracture de la malléole de la cheville gauche et une autre, semble-t-il assez vilaine, du deuxième métacarpien de la main gauche. Il a rapidement été établi que chacune nécessiterait une opération chirurgicale et celle-ci a été pratiquée en une fois, ce lundi soir.

La double intervention a été réalisée par les professeurs Catani et Tarallo, à la polyclinique de Modène, en Italie, et s'est déroulée avec succès. "Enea va bientôt pouvoir entamer sa récupération post-opératoire", indique Ducati.

Cette étape passée, les délais de récupération de Bastianini sont désormais plus clairs. Il sera absent au moins un mois et va donc manquer le GP de Saint-Marin cette semaine, puis le test organisé dans la foulée à Misano, ainsi que les GP d'Inde et du Japon entre fin septembre et début octobre. La suite sera à déterminer en fonction de sa récupération, sachant qu'après une courte pause, le championnat se poursuivra avec deux triple-headers, à partir de l'Indonésie du 13 au 15 octobre.

Ducati n'a pas précisé pour le moment si son titulaire serait remplacé à Misano, mais Michele Pirro, pilote essayeur du constructeur, doit déjà participer à cette épreuve avec une wild-card, et ce avec une sponsorisation différente de celle de l'équipe officielle. L'Italien de 37 ans pourrait en revanche reprendre du service en tant qu'intérimaire par la suite. Il a jusqu'ici été au départ de deux épreuves cette année, celle d'Austin en remplacement déjà de Bastianini, puis celle du Mugello en tant que wild-card.

Cette nouvelle convalescence intervient alors qu'Enea Bastianini peinait à prendre ses marques au guidon de la Ducati officielle, lui qui a déjà manqué cinq Grands Prix après avoir été blessé lors de la première course sprint de la saison. Revenu dès que son omoplate fracturée le lui a permis, il a traîné des séquelles physiques jusqu'à la pause estivale et n'a depuis pu disputer que deux Grands Prix complets, mais difficiles.

"Ça n'est pas facile, pas facile du tout, quand on pense avoir touché le fond et que ça n'est pas du tout le cas", a commenté Enea Bastianini sur ses réseaux sociaux après sa chute. "Alors on se désespère et on pense vouloir revenir en arrière pour changer les choses, mais la vérité c'est qu'on ne peut qu'avancer."

Également impliqué dans cette chute collective dimanche après-midi, Marco Bezzecchi se plaignait de douleurs au niveau de la main gauche et de la jambe droite et devait passer des examens aujourd'hui. Les autres pilotes envoyés au tapis (Johann Zarco, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio) s'étaient relevés sans mal. Quant à Pecco Bagnaia, accidenté juste après, il a miraculeusement échappé à toute fracture après avoir subi un violent highside et été percuté par une autre moto. Souffrant surtout de contusions, il espère être à Misano le week-end prochain.