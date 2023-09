Rins encore forfait à Misano, Takahashi le remplace

Álex Rins va manquer un septième Grand Prix de suite, cette semaine. Malgré l'espoir de son équipe, le pilote espagnol n'est en effet pas prêt à reprendre la compétition à Misano, ses fractures de la jambe droite nécessitant encore du repos.

Son état s'est pourtant amélioré dernièrement, à tel point qu'il a pu remonter sur une moto vendredi au MotorLand Aragón. Mais ce roulage a justement permis de mettre en lumière les limites de cette convalescence encore incomplète, puisque Rins a témoigné de douleurs encore très présentes.

Les quelques jours suivants ont facilement confirmé qu'il lui faudrait se renforcer encore un peu avant de pouvoir supporter les efforts requis par un week-end de Grand Prix. Son forfait a donc été confirmé par le team LCR pour le GP de Saint-Marin de cette semaine, même si le pilote espagnol est attendu sur place pour soutenir ses troupes.

Un nouveau remplaçant ce week-end

Iker Lecuona, qui le remplaçait lors des trois dernières manches, ne sera pas disponible, pris par le WorldSBK à Magny-Cours. Appelé en renfort à Assen, Stefan Bradl ne peut pas non plus reprendre le guidon de la Honda de l'équipe de Lucio Cecchinello : il est déjà inscrit en tant que wild-card et le constructeur compte sur sa présence pour tester un certain nombre de nouveautés.

La recherche d'un remplaçant devient très compliquée, et même l'autre pilote essayeur de Honda, Tetsuta Nagashima, n'a pu être libéré. Il a déjà disputé quatre Grand Prix MotoGP fin 2022, mais réalise cette semaine des essais privés à Motegi sur des pièces devant être fournies lundi aux pilotes MotoGP dans le cadre du très attendu test de Misano. Le HRC a donc décidé de le laisser sur sa mission.

C'est finalement l'un de ses coéquipiers en Endurance qui va remplacer Rins : Takumi Takahashi, vainqueur des 8 Heures de Suzuka cette année, est également pilote d'essais pour Honda au Japon. À 33 ans, son expérience en Grand Prix se limite à cinq éditions de son épreuve nationale en tant que wild-card : quatre dans les catégories 125cc et 250cc entre 2005 et 2008, puis une course MotoGP en 2015 qu'il avait bouclée en 12e position.

Blessé le 10 juin pendant la course sprint du Mugello, Álex Rins a manqué la fin du GP d'Italie, puis déjà six autres épreuves. Il reste pourtant le premier pilote Honda au championnat, dont il occupe la 15e position, avec un capital de points grandement alimenté par sa victoire surprise d'Austin. Pour espérer faire son retour, il se tourne à présent vers le Grand Prix d'Inde, qui aura lieu du 22 au 24 septembre, soit trois mois et demi après sa blessure.