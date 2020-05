Aucune wild-card en 2020 : mauvaise nouvelle pour Lorenzo et Guintoli

Un compte-rendu de la Commission Grand Prix a officiellement confirmé ce vendredi une mesure qui va mettre à mal les plans des équipes de tests des constructeurs : le MotoGP ne fera courir cette année que ses 22 machines régulières et refusera exceptionnellement l'inscription de wild-cards. Cette décision est motivée par les circonstances très particulières dans lesquelles se déroulera la saison, à la fois fortement retardée et compactée mais aussi soumise à des contraintes très strictes en raison d'une situation sanitaire toujours délicate à cause de la pandémie de COVID-19.

On le sait, le championnat ne pourra débuter qu'à la condition de respecter un protocole minutieusement préparé par les organisateurs et devant être validé par les autorités de chaque pays où le MotoGP souhaite se rendre, or la forte limitation du nombre de personnes présentes en est un point essentiel. Le public sera interdit, de même que les invités ou encore les médias, et les équipes devront s'en tenir à des effectifs réduits : 40 personnes pour une équipe officielle MotoGP, 25 pour une structure satellite, 20 pour un team Moto2 et 15 pour un team Moto3.

Dans ces circonstances, l'inscription d'un pilote supplémentaire et la venue d'un staff technique avec lui ont été considérées comme devant être évitées. En début de semaine, Davide Brivio estimait à dix le nombre de personnes devant être présentes sur un Grand Prix lors de l'inscription d'une wild-card. "Compte tenu de l'intention de réduire le nombre de personnes dans le paddock, cela aurait du sens de ne pas avoir de wild-cards, car cela augmente le nombre de personnes", admettait le directeur de l'équipe Suzuki, qui aurait pourtant souhaité aligner son pilote d'essais, Sylvain Guintoli, au Grand Prix du Japon.

"La probabilité que toute épreuve doive se dérouler à huis clos en 2020 fait qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de participants au niveau minimum absolu. Il est également important de permettre l'utilisation optimale de l'espace des stands pour les équipes sous contrat", indique un communiqué de la Commission Grand Prix. "La Commission a donc décidé que les inscriptions de wild cards seront suspendues pour la saison 2020, et ce dans toutes les catégories. Cette décision s'inscrit également dans la lignée des politiques de réduction des coûts pour les constructeurs de la catégorie MotoGP. L'intention est de rétablir les inscriptions de wild-cards en 2021, mais cette décision sera réévaluée avant la saison 2021."

Guintoli, Lorenzo, Pirro privés de GP

Au cours des dernières saisons, Suzuki a systématiquement profité des trois jokers consentis par le règlement. Hamamatsu ne disposant pas d'équipe satellite, Sylvain Guintoli a ainsi pu compléter son travail de pilote d'essai par des tests grandeur nature afin d'évaluer d'importantes évolutions sur la GSX-RR, la plupart du temps entourées par le plus grand secret. On se souvent même que le Français avait participé l'an dernier aux premiers essais de Motegi avec le moteur destiné à la saison 2020, une erreur née d'une mauvaise interprétation du règlement et qui avait conduit à son exclusion de la première journée d'essais.

Suzuki ne sera pas la seule équipe à être touchée par cette mesure, et l'on pense notamment à Yamaha qui cette année s'était employé à constituer un test team plus solide grâce au recrutement de Jorge Lorenzo. Le triple Champion du monde MotoGP avait rapidement annoncé sa participation au Grand Prix de Catalogne en tant que wild-card, avant que l'épreuve ne soit déprogrammée. Lorenzo pouvait encore espérer la disputer plus tard, puisque l'Espagne est au cœur du calendrier que concocte actuellement la Dorna, et son retour en course au guidon d'une M1 aurait assurément constitué l'une des plus grandes attractions de ce championnat.

Chez Ducati aussi, le système des wild-cards est utilisé de façon régulière, Michele Pirro participant chaque année aux Grands Prix italiens (Mugello et Misano) et à celui de Valence afin de compléter son travail de test.